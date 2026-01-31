Robbanás rázta meg az iráni kikötővárost

Az iráni déli kikötővárosban, Bandar Abbászban szombaton gázszivárgás okozott robbanást, jelentette az állami média. A feszültség továbbra is magas a régióban, mivel Donald Trump amerikai elnök többször figyelmeztetett egy Irán elleni esetleges katonai fellépésre.

Nagy erőkkel oltják a tüzet Bandar Abbászban, ahol gázrobbanás történt (képünk illusztráció)

Bár a robbanás oka, amely egy kislány halálát okozta, nem volt azonnal világos, a város tűzoltóparancsnoka később azt mondta, hogy gázszivárgás miatt történt, jelentette a Tasnim félhivatalos hírügynökség.

Az iráni állami hírügynökség korábban arra kényszerült, hogy tagadja azokat a pletykákat, amelyek órák óta keringenek arról, hogy Alireza Tangsiri dandártábornokot, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészetének parancsnokát meggyilkolták.

Ez a tagadás aláhúzta a jelenlegi aggodalmakat a régióban, amikor Trump szerdán megújította fenyegetéseit Irán számára, hogy aláírja az úgynevezett „méltányos” nukleáris megállapodást.

Egy amerikai tisztviselő azt mondta a CNN-nek, hogy a robbanásnak nincs köze semmilyen amerikai katonai akcióhoz, és egy izraeli tisztviselő azt mondta, hogy Izrael sem vett benne részt.

A Fars által szombaton közzétett felvételek azt mutatták, hogy a robbanás átszakította a Bandar Abbász kilencemeletes épületének alsó négy emeletét.

Az ügynökség szerint egy négyéves kislány meghalt a robbanásban, és 14 ember megsebesült. A mentők a helyszínre siettek, tette hozzá.

A város tűzoltóparancsnoka a Tasnim félhivatalos hírügynökségnek elmondta, hogy az épületből minden lakót evakuáltak.