Robbanás rázta meg az iráni kikötővárost
A tűzoltóság evakuálta a környéket
Bár a robbanás oka, amely egy kislány halálát okozta, nem volt azonnal világos, a város tűzoltóparancsnoka később azt mondta, hogy gázszivárgás miatt történt, jelentette a Tasnim félhivatalos hírügynökség.
Az iráni állami hírügynökség korábban arra kényszerült, hogy tagadja azokat a pletykákat, amelyek órák óta keringenek arról, hogy Alireza Tangsiri dandártábornokot, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészetének parancsnokát meggyilkolták.
Ez a tagadás aláhúzta a jelenlegi aggodalmakat a régióban, amikor Trump szerdán megújította fenyegetéseit Irán számára, hogy aláírja az úgynevezett „méltányos” nukleáris megállapodást.
Egy amerikai tisztviselő azt mondta a CNN-nek, hogy a robbanásnak nincs köze semmilyen amerikai katonai akcióhoz, és egy izraeli tisztviselő azt mondta, hogy Izrael sem vett benne részt.
A Fars által szombaton közzétett felvételek azt mutatták, hogy a robbanás átszakította a Bandar Abbász kilencemeletes épületének alsó négy emeletét.
Az ügynökség szerint egy négyéves kislány meghalt a robbanásban, és 14 ember megsebesült. A mentők a helyszínre siettek, tette hozzá.
A város tűzoltóparancsnoka a Tasnim félhivatalos hírügynökségnek elmondta, hogy az épületből minden lakót evakuáltak.