Három módja annak, hogy Trump csapást mérjen Iránra

Donald Trump három különböző lehetőséget mérlegel Irán megtámadása kapcsán – beleértve egy különleges műveleti rajtaütést az atomerőművek ellen és az ajatollah rezsimjének célzott támadását.

Teherán riadókészültségben van, miközben az amerikai elnök katonai terveket fontolgat, hogy megbénítsa Ali Hámenei legfőbb vezető hatalmát és megsemmisítse nukleáris programját.

Ez azután történt, hogy a mullahok lecsaptak a tüntetőkre az egész országra kiterjedő felkelések után, amelyek azzal fenyegettek, hogy megdöntik az ajatollahot.

Az első javaslat tartalmaz egy merész amerikai különleges műveleti rajtaütést a dúsító helyszíneken, hogy megtorpedózzák az iráni erőfeszítéseket egy nukleáris fegyver építésére.

Trump tavaly nyáron több nukleáris létesítményt is felrobbantott az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti 12 napos háború részeként.

De ez a lehetőség azt jelentené, hogy az amerikai kommandósok megsemmisítenék az utolsó iráni nukleáris helyszínt is, beleértve azokat is, amelyek túlélték a tavaly júniusi amerikai bombázást.

Bár Trump nyitott a diplomáciai megoldás megtalálására, a rendszerváltás lehetőségeit vizsgálja, a Pentagon tisztviselői a The New York Times-nak elmondták.

„A világ legerősebb hadseregének főparancsnokaként Trump elnöknek számos lehetősége van Iránnal kapcsolatban.”

A második katonai opció egy sor légicsapást vázol fel a vezető ajatollah cimborák és katonai tisztviselők ellen, amelyek lehetővé teszik, hogy Hámeneit eltávolítsák a hatalomból.

Ez azt jelentené, hogy az amerikai erők megrohamoznák Teheránt, hogy megpróbálják felszámolni a mullah vezetőit és összeomlasztani a zsarnoki iráni kormányt.

A harmadik lehetőség, amelyet jelenleg Izrael szorgalmaz, az, hogy Washington csatlakozzon Tel-Avivhoz egy újabb csapássorozatban Irán ballisztikusrakéta-programja ellen.

Irán nagyrészt újjáépítette fegyverzeti képességeit, miután a 12 napos háború során elpusztultak, az izraeli hírszerzés szerint.

Teherán szombaton arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy erőik magas készültségben vannak, miután Washington súlyos katonai felépítése az Öbölben van.

Ragaszkodtak ahhoz is, hogy az iszlám köztársaság nukleáris képességeit nem lehet megszüntetni, miután Trump azt mondta, hogy elvárja, hogy Teherán megállapodást keressen az amerikai csapások elkerülése érdekében.

Amir Hatami, az iráni hadsereg vezetője azt mondta: „Ha az ellenség hibát követ el, kétségkívül veszélyezteti saját biztonságát, a régió biztonságát és a cionista rezsim biztonságát.”

Ez azután történt, hogy Trump elnök „két dolgot” jelentett be, amit a mullahok rezsimjének meg kellett tennie.

Tisztviselők szerint az amerikai vezető hasonló megközelítést alkalmaz Iránnal szemben, mint Venezuelával – ahol a zsarnokot, Nicolás Madurót elfogták, és New Yorkba szállították vádemelésre.

Ez a stratégia azt fogja eredményezni, hogy Trump megpróbál tárgyalni, de katonai akciót indít, ha minden más kudarcot vall.

Washington azt követelte, hogy Irán véglegesen állítsa le az összes urándúsítást, és adja át az összes nukleáris készletét.

A Fehér Ház követelései magukban foglalják az iráni ballisztikus rakétaarzenál és hatótávolságuk korlátozását, valamint a közel-keleti proxy csoportok, például a Hamász és a Hezbollah támogatását.

A rakétakorlátok gyakorlatilag lehetetlenné tennék Irán számára, hogy Izraelt felrobbantsa.

Trump szerdán azt mondta a Truth Social-nak: „Remélhetőleg Irán gyorsan leül az asztalhoz, és tisztességes és méltányos megállapodásról tárgyal – nukleáris fegyverek nélkül –, amely minden fél számára jó”.

„Az idő fogy, ez tényleg, a lényeg!”- mondta Trump.

Washingtoni tisztviselők állítólag elismerték, hogy bármilyen rendszerváltási művelet Iránban sokkal nehezebb lenne, mint a Venezuelában.

Ez azután történt, hogy Trump haditengerészeti csapásmérő csoportot telepített a Közel-Keletre a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezetésével.

Az „armada” félelmet keltett.

Az USAF WC-135R állandó Phoenix sugárhajtómű radioaktív részecskéket észlel, és állítólag a Közel-Keletre telepítették néhány nappal azután, hogy Trump tavaly Irán nukleáris bázisait vette célba.

A december 28-án kezdődött véres tüntetéseket követően Trump megígérte a tüntetőknek, hogy „a segítség úton van”. De úgy tűnt, hogy az amerikai elnök ezután lecsökkentette a beavatkozással kapcsolatos retorikáját, miután „bizonyítékokat” kapott arra, hogy nem történik több gyilkosság – írta meg a The Sun.