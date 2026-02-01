A Fox News egy öböl-menti együttműködési tanács tagállamának tisztviselőjét idézve arról számolt be, hogy az öböl-menti államok nem tudták tisztázni Washington Iránnal kapcsolatos céljait és terveit a Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok közötti magas szintű találkozókon.

Donald Trump kifejezte reményét, hogy Teherán leül a tárgyalóasztalhoz, és méltányos és igazságos megállapodást köt, ami a nukleáris fegyverek teljes lemondását jelenti

A tisztviselő szerint az amerikai kormányzat „nem osztotta meg céljait és terveit” Iránnal kapcsolatban a szövetséges öböl-menti államokkal.

„Barátként mondtuk ezt, biztosak akarunk lenni abban, hogy megértik álláspontunkat és általános értékelésünket. És mi is a lehető legvilágosabban szeretnénk megérteni az Egyesült Államok értékelését” – mondta a magas rangú tisztviselő.

„Teljes tisztánlátást szeretnék, de ezt nem kaptuk meg.”

Elmondta, hogy Szaúd-Arábia nem fogja engedélyezni, hogy „a légterét olyan háborúban használják, amelyben Szaúd-Arábia nem vesz részt.

Javasoljuk az Egyesült Államoknak, hogy minden eszközt, beleértve a diplomáciai eszközöket is, felhasználva jobb eredményt érjenek el, és ugyanezt javasoljuk az irániaknak is. Megértjük, hogy mindannyian benne vagyunk ebben – az Egyesült Államok, Irán és mások –, és reméljük, hogy jobb eredményeket érünk el” – tette hozzá a forrás a Fox Newsnak.

Január 26-án Trump bejelentette, hogy egy „hatalmas flotta” tart Irán felé. Kifejezte reményét, hogy Teherán leül a tárgyalóasztalhoz, és méltányos és igazságos megállapodást köt, ami a nukleáris fegyverek teljes lemondását jelenti.

Az amerikai vezető elmondta, hogy tavaly júniusban az Egyesült Államok megtámadta az iszlám köztársaság nukleáris létesítményeit, egy Midnight Hammer nevű művelet keretében. Figyelmeztetett, hogy a következő támadás még rosszabb lesz, és sürgette, hogy ne hagyják ezt megtörténni. Teherán azzal reagált, hogy bármilyen agresszió esetén az Egyesült Államok és közel-keleti szövetségeseinek teljes katonai infrastruktúráját fenyegeti.

Január 28-án Abbász Aragcsi külügyminiszter kijelentette, hogy Irán kész a tárgyalásokra, de azoknak az Egyesült Államok fenyegetései és megfélemlítése nélkül kell lezajlaniuk – írta meg az oroszhirek.hu.