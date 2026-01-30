A szorult helyzetbe került Irán veszélyes lehet

Rettegve figyeli a világ, ahogy az USS Abraham Lincoln éds annak csapásmérő csoportja egyre közelebb hajózik Iránhoz – írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, mindez megerősítette azt az érzést, hogy az akció egy szélesebb körű konfrontációt eredményezhet. Az iráni tüntetések elleni széles körű és egyre erőszakosabb fellépés közepette végrehajtott hadművelet rávilágít arra, hogy Washington és Teherán milyen közel állhat most egy közvetlen leszámoláshoz, közelebb, mint az elmúlt évek bármely pontján.

Az iráni vezetők a rezsim eltávolítását egyre inkább követelő tiltakozó mozgalom és az amerikai elnök között szorulnak, aki szándékosan homálban tartja szándékait, ami nemcsak Teheránban, hanem az egész, amúgy is ingatag régióban is szorongást kelt. A BBC úgy véli, Irán válasza egy esetleges amerikai katonai csapásra most nem fogja követni a Washingtonnal való korábbi konfrontációk során megszokott, gondosan kalibrált mintát. Azaz egy háború esetén nem fogják előre jelezni, hogy hol készülnek támadni – mint ahogy azt korábban megtette Teherán.

Bár az utcai tüntetések mértéke az elmúlt napokban csökkent, azok nem értek véget. A sérelmek továbbra sem oldódtak meg, és a társadalom nagy részei és az uralkodó rendszer közötti szakadék ritkán tűnt ilyen szélesnek – fogalmaz a BBC.

Egy korlátozott támadás lehetővé teheti Washington számára, hogy katonai sikert könyveljen el, miközben elkerüli az azonnali regionális háborút. Ám ezzel ürügyet is adhat az iráni hatóságoknak egy újabb belső elnyomásra. Egy ilyen forgatókönyv további megtorlásokkal, tömeges letartóztatásokkal és a már őrizetben lévő tüntetőkkel szembeni súlyos büntetések hullámával, köztük halálbüntetésekkel fenyeget – teszi hozzá a BBC