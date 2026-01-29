Sulyok Tamás megkoszorúzta Skóciai Szent Margit sírját

Sulyok Tamás köztársasági elnök egyesült királyságbeli munkalátogatásán megkoszorúzta Skócia egyik védőszentjének, a Magyar Királyságban született Skóciai Szent Margitnak a sírját Dunfermline apátságában. Az államfő erről a Facebook oldalán számolt be.

Sulyok Tamás azt írta: a skóciai Dunfermline-ban tiszteletünket tettük az angol és magyar királyi vérből származtatható, magyar földön született, skót királynéként szentté avatott Margit sírjánál, akinek története jól példázza a középkori európai történelem lendületét, amelyben a Szent István által megálmodott Magyarország megtette első lépéseit a kontinens hatalmi viharai közepette.

Felidézte, hogy Skócia egyik védőszentje, Skóciai Szent Margit magyar földön - a mai Mecseknádasd környékén - látta meg a napvilágot 1045-ben, Száműzött Edvárd angol herceg lányaként. Édesanyja, Ágota pedig - szintén meg nem erősített források szerint - Szent István király rokona lehetett.

A legendák és feltételezések mellett azonban tény, hogy a Magyar Királyságban született Margit hercegnő később III. Malcolm skót király felesége lett, és jelentős szerepe volt a skóciai kereszténység alapjainak kiépítésében. 1093-ban hunyt el Edinburgh-ban, 1250-től pedig szentként tiszteli a Katolikus Egyház - tette hozzá.

„Bátorítok mindenkit, hogy Skóciában járva szintén zarándokoljon el erre a magyar vonatkozású, történelmi emlékhelyre!” - zárta bejegyzését Sulyok Tamás.