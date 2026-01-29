Közel tízezer áldozata volt 2024-ben az emberkereskedelemnek

Az emberkereskedelemnek 9678 regisztrált áldozatát azonosították 2024-ben az Európai Unióban, a vizsgált évben 7966 embert állítottak elő emberkereskedelem gyanújával és 2599 esetében született ellenük elmarasztaló ítélet – közölte az Európai Unió statisztikai hivatal, az Eurostat csütörtökön, a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat ismertetve.

A jelentés szerint az emberkereskedelem regisztrált áldozatainak közel kétharmada (63 százaléka) nő vagy 18 évesnél fiatalabb lány volt.

Az érintettek között 4219-en voltak szexuális kizsákmányolás áldozatai (46 százalék), 3391-an kényszermunka céljából váltak az emberkereskedelem áldozatává (37 százalék), 1487-et pedig egyéb, például szervkereskedelem, bűncselekmények kényszerített elkövetése vagy koldulás céljából (16 százalék) ejtették fogságukba az emberkereskedők.

Megjegyezték: az évek során jelentősen megnőtt azok száma, akik kényszermunka vagy egyéb szolgáltatások céljából váltak az emberkereskedők áldozatává, arányuk 2014 és 2018 között 14 százalék és 21 százalék között, 2019 után pedig 28 százalék és 41 százalék között mozgott.

A meggyanúsított vagy elítélt emberkereskedőknek kevesebb mint egynegyede (24 százalék) volt nő – tették hozzá.