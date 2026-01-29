2026. január 29., csütörtök

Külföld

Irán képes felvenni a harcot az Egyesült Államok ellen?

Az Egyesült Államok valósnak tartja az iráni csapások fenyegetését

MH
 2026. január 29. csütörtök. 16:35
Irán képes megtorolni az Egyesült Államokat – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy szenátusi meghallgatáson.

Irán képes felvenni a harcot az Egyesült Államok ellen?
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere
Fotó: Getty Images via AFP/Roberto Schmidt

Egy szenátor megjegyezte, hogy naponta egymillió hordó iráni olaj továbbra is Kínába áramlik, és megkérdezte az államtitkárt, hogy meg lehet-e állítani a folyamatot.

„Költség-haszon elemzésre van szükség ebben a kérdésben. Az irániak megtorlásként képesek feltartóztatni a hajóinkat.” – válaszolta Rubio.

Azt is mondta, hogy az Egyesült Államok valósnak tartja az iráni csapások fenyegetését az amerikai csapatok ellen a közel-keleti régióban, mivel azok az iráni drónok, valamint a nagy és kis hatótávolságú ballisztikus rakéták hatótávolságán belül vannak.

