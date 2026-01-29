Gyűlölet-bűncselekmény New Yorkban: zsinagógának hajtott egy autó

A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt incidensben nem sérült meg senki, a rendőrség szerint a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak. Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi „szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek”. A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében „borzalmasnak” és „mélyen riasztónak” minősítette a cselekményt.

Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

„Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti” - írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt „szinte azonnal” őrizetbe vették. Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja. Az ABC News helyi tévéadó egyik partnere a járművet szürke Hondaként azonosította, New Jersey-i rendszámmal. Mamdani, Tisch és Seligson külön-külön megerősítették, hogy senki sem sérült meg.

„Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan” - fejtette ki Mamdani. Tisch szerint a rendőrség óvatosságból megerősítette a biztonsági intézkedéseket az istentiszteleti helyek környékén.