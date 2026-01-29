Az EU új szankciókat fogadott el Iránnal szemben

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa új korlátozó intézkedéseket vezetett be Iránnal szemben az emberi jogok jogsértése, valamint Teherán Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúhoz nyújtott katonai támogatása miatt – tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

Az uniós tanács döntése szerint az EU tizenöt személy és hat szervezet ellen vezetett be korlátozó intézkedéseket „súlyos emberi jogi jogsértésért”. Az érintettek a békés tüntetések erőszakos elnyomásáért, a megmozdulások résztvevői elleni erőszakért, az önkényes fogva tartásokért és a biztonsági erők által alkalmazott megfélemlítésekért felelősek.

A szankciók egyebek mellett az iráni belügyminiszterre, az iráni Nemzetbiztonsági Tanács vezetőjére, a biztonsági erők parancsnokára, a rendőrségi és a rendfenntartó erő magas rangú tisztjeire, valamint az iráni igazságszolgáltatási rendszer több tagjára vonatkoznak. Az érintettek mindannyian részt vettek a békés tüntetések erőszakos elnyomásában, valamint politikai aktivisták és emberi jogvédő aktivisták önkényes letartóztatásában – írták.

A szankciók által érintett szervezetek között az iráni audiovizuális médiahatóság, egy űrkutatással foglalkozó vállalat, valamint több szoftvercég szerepel. A felsorolt szervezetek részt vettek a hírek cenzúrázásában, hírhamisítási kampányokban, dezinformációt terjesztettek, vagy hozzájárultak az internethez való hozzáférés széles körű megzavarásához, egyebek mellett megfigyelési eszközök fejlesztésével – tájékoztattak.

Az emberi jogok megsértésével kapcsolatos korlátozó intézkedések Irán esetében jelenleg 247 személyre és 50 szervezetre vonatkoznak. A szankciók utazási korlátozásból, valamint vagyoneszközök befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére.

Az EU szolidaritását fejezi ki az iráni néppel, mely kifejezi vágyát a szabadságra és méltóságra, valamint egy olyan jövőre, melyben egyetemes emberi jogaikat és alapvető szabadságaikat tiszteletben tartják, védik és beteljesítik – hangsúlyozták.

Az uniós külügyi tanács továbbá leszögezte: Irán katonai támogatása Oroszország Ukrajnai háborújához közvetlen fenyegetést jelent az Európai Unió biztonságára. Az EU ezért csütörtökön további négy személyre és hat szervezetre vonatkozóan vetett ki szankciókat, különös tekintettel azokra, aki hozzájárulnak az iráni állam által támogatott pilóta nélküli légi járművek (UAV) fejlesztéséhez és gyártásához – írták.

A szankciós listára több állami cégen felül olyan magánvállalatokat is felvett az EU, amelyek fontos alkatrészeket szállítanak az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) számára, vagy kapcsolatot tartanak fenn Irán rakétaprogramjában részt vevő szervezetekkel.

A jegyzékbe vettek között üzletemberek, vezérigazgatók és magáncégek részvényesei is szerepelnek, akik Irán ballisztikus rakétáinak fejlesztésében és gyártásában vesznek részt – írták.

A csütörtöki döntés szerint az Oroszországnak nyújtott katonai támogatás miatt kivetett uniós szankciók jelenleg 24 emberre és 26 szervezetre vonatkoznak.

Végezetül a tanács döntött arról is, hogy kiterjeszti az EU-ból Iránba történő exporttilalmat további olyan alkatrészekre és technológiákra, melyeket a pilóta nélküli légijárművek és rakéták fejlesztéséhez és gyártásához használnak – tájékoztattak.