Az EU terrorszervezetté nyilvánítja az iráni Forradalmi Gárdát

Az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei megegyeztek, hogy terrorszervezetté nyilvánítják az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be sajtótájékoztatóján az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben csütörtökön.

A tagországok külügyminisztereinek egynapos tanácsülését követően Kaja Kallas kijelentette: az elnyomás Iránban sem maradhat válasz nélkül. „Bármely rezsim, mely saját polgárainak ezreit öli meg, a saját bukásán dolgozik” - fogalmazott.

Az intézkedés azonos szintre helyezi az iráni Forradalmi Gárdát az al-Kaida, a Hamász, a Hezbollah és az Iszlám Állam nevű terrorszervezetekkel. A terroristákat terroristaként kell kezelni - jelentette ki az uniós diplomácia vezetője.

Emlékeztetett: a miniszterek csütörtökön új korlátozó intézkedéseket vezettek be Iránnal szemben a békés tüntetések erőszakos elnyomásáért, a megmozdulások résztvevői elleni erőszakért, az önkényes fogva tartásokért és a biztonsági erők által alkalmazott megfélemlítésekért felelősökkel szemben, valamint azért, mert Teherán katonai támogatást nyújt Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúhoz.

Donald Trump amerikai elnök Iránt érintő kijelentésére utaló újságírói kérdésre válaszolva Kallas kijelentette: a közel-keleti régiónak „nincs szüksége újabb háborúra”.

Az orosz-ukrán háborúval összefüggésben Kallas közölte: az Európai Unió pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása érdekében. Az uniós intézkedés célja, hogy lassítsa az orosz bankokkal folytatott tranzakciókat és növelje azok költségeit - magyarázta.

Tárgyalóasztalra kell kerülnie minden olyan lehetséges intézkedésnek, mely korlátozhatja Oroszország képességeit a háború finanszírozására - húzta alá. Tárgyalni kell a biztonsági garanciákhoz nyújtott uniós hozzájárulásról, az ukrán katonák képzésének bővítésétől és annak ukrán területre történő áthelyezéséről, valamint Ukrajna uniós csatlakozásáról és védelmi iparának támogatásáról - részletezte.

„Oroszország még csak jelképes erőfeszítést sem tesz a béke érdekében” - fogalmazott a főképviselő, aki szerint Oroszországot terhelő háborús bűnnek számítanak az ukrán polgári infrastruktúra, az energiaellátás, a kórházak, az iskolák és a lakóházak elleni támadások. Mivel Oroszország nem tud győzni a harctéren, most a téli hideget próbálja fegyverként használni - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.