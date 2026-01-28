Franciaország „semmilyen tabut” nem ismer az iráni Forradalmi Gárda státuszával kapcsolatban, melynek felvételét az Európai Unió által nyilvántartott terrorszervezetek listájára kezdeményezte Olaszország – jelentette ki szerdán a francia kormányszóvivő.

„Tárgyalások folynak európai partnereinkkel a Forradalmi Gárda terrorszervezetté minősítéséről” – mondta Maud Bregeon a kormányülést követően. „Ezzel kapcsolatban nagyon világos leszek, nincs tabu” – tette hozzá, anélkül, hogy pontosította volna, hogy Párizs támogatja-e az olasz javaslatot.

Az Iráni Iszlám Köztársaság ideológiai fegyveres testületét emberi jogi szervezetek azzal vádolják, hogy az irányította az országot megrázó, kiterjedt tiltakozó mozgalom véres megtorlását.

A kormányszóvivő „alaptalannak” ítélte a „Franciaország állítólagos gyengeségére vonatkozó kritikákat” az iráni rezsim fellépésével szemben, és „az iráni kortárs történelemben páratlan erőszakú megtorlásnak” nevezte azt.

Irán „pusztító következményekre” figyelmeztetett, ha az Európai Unió úgy dönt, hogy felveszi a terrorszervezetek listájára a Forradalmi Gárdát.