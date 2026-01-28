Ismét megfenyegette Iránt Donald Trump

Egy „hatalmas Armada gyorsan, nagy erővel, lelkesedéssel és céltudatossággal halad Irán felé - írta a Truth Social nevű közösségi platformján Dolnald Trump. Az amerikai elnök egyben figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy egyre kevesebb ideje van a nukleáris programjáról szóló megállapodás újtárgyalására - írja a friss híreket összegezve a BBC. Mint olvasható, Trump korábban azt nyilatkozta, hogy „megmenti” azokat a tüntetőket, akiket a hatalom bebörtönzött és halálra ítélt.

Az amerikai elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy az öbölben állomásozó haditengerészeti erő nagyobb, mint amennyit Venezuelába küldtek, mielőtt elfoglalták az ország korábbi vezetőjét, Nicolás Madurot.

A BBC emlékeztet, az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) közölte, hogy igazolni tudta közel hatezer ember, köztük 5633 tüntető meggyilkolását. A szervezet utalt rá, jelenleg további 17 000 halálesetet vizsgálnak, amelyekről a közel három hetes internet-leállás ellenére érkezett bejelentés. Egy másik csoport, a norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) figyelmeztetett, hogy az áldozatok végső száma meghaladhatja a 25 000-et.

Teherán közben egyre hisztérikusabban hivatkozik arra, hogy nukleáris programja teljes mértékben békés célú, és tagadja, hogy atomfegyverek kifejlesztésére törekedne. A portálon emlékeztetnek, 2025 júniusában az Egyesült Államok három iráni urándúsító létesítményt célzott meg: Fordót, Natanzot és Iszfahánt. Trump pedig most arról beszélt, a következő támadás sokkal rosszabb lesz.