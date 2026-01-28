Külföld
Folytatódnak a kivégzések Iránban
Kémkedés vádja miatt végeztek ki egy elítéltet
Az iráni rezsimet támogató tüntetésen amerikai és izraeli zászlókat gyújtottak fel
Fotó: AFP/Ozan Kose
A közlés szerint a férfit tavaly áprilisban vették őrizetbe. A vád szerint egy ellenséges hírszerző szolgálattal, az izraeli Moszaddal folytatott együttműködést, bizalmas információkat és titkos dokumentumokat adott át izraeli ügynököknek.
A halálbüntetést akasztással hajtották végre.
Tavaly óta Iránban jelentősen emelkedett az Izrael javára folytatott kémkedés miatti kivégzések száma.