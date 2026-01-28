2026. január 28., szerda

Előd

Folytatódnak a kivégzések Iránban

Kémkedés vádja miatt végeztek ki egy elítéltet

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 12:19
Kivégeztek Iránban szerdán egy férfit, akit Izraelnek végzett kémkedés miatt ítéltek halálra – jelentette az iráni igazságügyi hatóság honlapja, a Mizan.

Az iráni rezsimet támogató tüntetésen amerikai és izraeli zászlókat gyújtottak fel
Fotó: AFP/Ozan Kose

A közlés szerint a férfit tavaly áprilisban vették őrizetbe. A vád szerint egy ellenséges hírszerző szolgálattal, az izraeli Moszaddal folytatott együttműködést, bizalmas információkat és titkos dokumentumokat adott át izraeli ügynököknek.

A halálbüntetést akasztással hajtották végre.

Tavaly óta Iránban jelentősen emelkedett az Izrael javára folytatott kémkedés miatti kivégzések száma.

