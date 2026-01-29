Az USA „venezuelai forgatókönyvvel” fenyegeti Iránt

Az amerikai haditengerészet készen áll arra, hogy Iránnal szemben ugyanúgy járjon el, mint Venezuelával, jelentette be Donald Trump amerikai elnök a TruthSocialon. Azt is közölte, hogy Irán felé már elindult egy „hatalmas flotta”.

Ez egy nagyobb flotta, amelyet az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezet, mint amit Venezuelába küldtünk. Akárcsak Venezuelában, ez a flotta is készen áll, hajlandó és képes gyorsan végrehajtani feladatait, ha szükséges, gyorsasággal és kegyetlenséggel – írta az amerikai elnök.

Trump arra is felszólította Teheránt, hogy ne halogassa a válaszát az általa javasolt nukleáris megállapodásra. Szerinte a feltételek átgondolásának ideje már lejárt.