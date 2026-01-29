Külföld
Az USA „venezuelai forgatókönyvvel” fenyegeti Iránt
Trump: Az amerikai haditengerészet Iránnal szemben ugyanúgy járhat el, mint Venezuelával
Az amerikai haditengerészet már készen áll a bevetésre (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Spencer Platt
Ez egy nagyobb flotta, amelyet az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezet, mint amit Venezuelába küldtünk. Akárcsak Venezuelában, ez a flotta is készen áll, hajlandó és képes gyorsan végrehajtani feladatait, ha szükséges, gyorsasággal és kegyetlenséggel – írta az amerikai elnök.
Trump arra is felszólította Teheránt, hogy ne halogassa a válaszát az általa javasolt nukleáris megállapodásra. Szerinte a feltételek átgondolásának ideje már lejárt.