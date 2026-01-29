2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az USA „venezuelai forgatókönyvvel” fenyegeti Iránt

Trump: Az amerikai haditengerészet Iránnal szemben ugyanúgy járhat el, mint Venezuelával

MH
 2026. január 29. csütörtök. 1:21
Megosztás

Az amerikai haditengerészet készen áll arra, hogy Iránnal szemben ugyanúgy járjon el, mint Venezuelával, jelentette be Donald Trump amerikai elnök a TruthSocialon. Azt is közölte, hogy Irán felé már elindult egy „hatalmas flotta”.

Az USA „venezuelai forgatókönyvvel” fenyegeti Iránt
Az amerikai haditengerészet már készen áll a bevetésre (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Spencer Platt

Ez egy nagyobb flotta, amelyet az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezet, mint amit Venezuelába küldtünk. Akárcsak Venezuelában, ez a flotta is készen áll, hajlandó és képes gyorsan végrehajtani feladatait, ha szükséges, gyorsasággal és kegyetlenséggel – írta az amerikai elnök.

Trump arra is felszólította Teheránt, hogy ne halogassa a válaszát az általa javasolt nukleáris megállapodásra. Szerinte a feltételek átgondolásának ideje már lejárt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink