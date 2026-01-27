2026. január 28., szerda

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Továbbra is véres tiltakozások folynak Iránban

Hatezer fölé nőtt a halálos áldozatok száma, közülük 5777 tüntető és 86 kiskorú

MH/ MTI
 2026. január 27. kedd. 22:16
Megosztás

Meghaladta a hatezret az iráni kormányellenes tüntetésekkel összefüggésben meggyilkoltak száma – jelentette be kedden az Egyesült Államokban működő iráni Human Rights Activists News Agency (HRANA), hozzátéve, hogy további 17 ezer, halálozásról szóló hírt egyelőre vizsgál.

Továbbra is véres tiltakozások folynak Iránban
Teheránban több tízezren vettek a részt a tüntetéseken, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is
Fotó: AFP/Middle East Images/Khoshiran

Az aktivistákból álló szervezet szerint a december végén kezdődött demonstrációknak összesen már 6126 halálos áldozatuk van, közülük 5777 tüntető és 86 kiskorú. A szervezet úgy tudja, a halottak között van a biztonsági erők 214 tagja, valamint 49 olyan ember is életét vesztette, aki nem vett részt a megmozdulásokon, csak a közelben tartózkodott.

A HRANA emellett több mint 41 800 őrizetbe vételről is közleményt adott ki, korábban pedig azt vetette az iráni hatóságok szemére, hogy több sebesültre egyenesen a kórházakban csapnak le. Az iráni egészségügyii minisztérium ezt az állítást tagadta, hangsúlyozva, hogy „mindenkinek joga van a nyugodt gyógyuláshoz”.

A síita állam hatóságai által a múlt héten közzétett halálozási adatok 3117 áldozatot említenek.

Az Iran International nevű, londoni székhelyű ellenzéki hírportál úgy tudja, már több mint 36 ezer embert gyilkoltak meg a tüntetésekkel összefüggésben, a Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) aktivistahálózat pedig 3428 meggyilkolt tüntetőről tud, azonban figyelmeztetett, hogy a valódi szám akár 25 ezer is lehet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink