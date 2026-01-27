Óriási amerikai hadihajó tart Irán felé

Az Egyesült Államok egy repülőgép-hordozót és több támogató hadihajót küldött a Közel-Keletre, erősítve ezzel az amerikai erők védelmi és esetleges katonai fellépési képességeit Irán ellen – hivatkozott amerikai tisztviselőkre hétfőn a Reuters .

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőt – köztük a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót és több irányított rakétákkal felszerelt rombolót – vezényelt Irán térségébe, ugyanakkor hangsúlyozta: bízik benne, hogy nem kell alkalmazni ezeket.

A hadihajók az ázsiai-csendes-óceáni térségből indultak el a hónap elején, miután fokozódott a feszültség Irán és az Egyesült Államok között a tüntetések leverését követően. Trump többször fenyegetőzött beavatkozással, ha Irán továbbra is erőszakot alkalmaz a tüntetőkkel szemben, ám az országos demonstrációk azóta csillapodtak.

A Pentagon emellett harci repülőgépeket és légvédelmi rendszereket is telepít a régióba. A hétvégén egy katonai gyakorlatot is bejelentettek, amelynek célja, hogy demonstrálja az amerikai légierő gyors telepítésére és fenntartására való képességét. Iráni részről is egyértelmű figyelmeztetés érkezett, miszerint bármilyen támadást az ország elleni nyílt háborúként értékelnének. Az Egyesült Arab Emírségek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem engedi területének, légterének vagy felségvizeinek felhasználását Irán elleni katonai műveletekhez.