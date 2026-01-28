Letette a hivatali esküt Honduras új elnöke

A 67 éves Nasry Asfura a négyéves mandátumát megkezdve ígéretet tett arra, hogy fellép a szegénység, a korrupció és a bűnözés ellen, valamint újraindítja a gazdaságot a nyugati félteke egyik legszegényebb országában. Azt is vállalta, hogy helyreállítja Tajvannal a diplomáciai kapcsolatokat, amelyeket a leköszönő elnök, Xiomara Castro 2023-ban megszakított a Pekinggel való jó viszony érdekében.

Nasry Asfura 2014 és 2022 között Tegucigalpa polgármestere volt. Beiktatására hónapokig tartó választási káosz után kerül sor Hondurasban, amelyet Donald Trump amerikai elnök utolsó pillanatban tett támogatói nyilatkozata, a nagyon problematikus szavazatszámlálási folyamat, valamint a centrista Salvador Nasrallával szemben aratott, mindössze 26 000 szavazatos győzelem táplált. Washington a minap közölte, hogy „a lehető leghamarabb” meg akarja kezdeni a tárgyalásokat egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról Hondurasszal.

Az amerikai elnök már a szavazás előtt támogatásáról biztosította Nasry Asfurát. A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump kijelentette: csökkenti a Hondurasnak nyújtott segélyt, ha nem az általa támogatott jelölt győz. Nasry Asfura elnökválasztási győzelmét több mint három héttel később, december 24-én hirdették ki, azt a benyomást keltve, hogy csalással nyerte meg a voksolást a centrista Salvador Nasrallával szemben. Xiomara Castro leköszönő elnök pedig a választásba történő „amerikai beavatkozásról” beszélt azt követően, hogy Donald Trump nyíltan favoritjának nevezte Nasry Asfurát.