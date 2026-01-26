Külföld
Lezárták a teherforgalmi átkelőket a Balkán fuvarozók
A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése
A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása. A fuvarozók nehezményezik, hogy nem uniós állampolgárokként megszakítás nélkül csupán 90 napot tartózkodhatnak az EU területén, ez pedig megnehezíti a munkájukat.
A fuvarozók a schengeni határ közelében parkolták le járműveiket, és teljes körű teherforgalmi blokádot terveznek.
Magyarország irányába a Szerbiával közös tompai, a röszkei és a hercegszántói határátkelőkön várható fennakadás.
A bejelentések szerint a kialakult helyzet az ellátási láncok működését is veszélyeztetheti.
Montenegróban a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szövetsége ugyancsak délben lezárta a teherforgalmat a határátkelőhelyeken, valamint Bar kikötőjében. A szervezet az ágazatot évek óta sújtó problémák azonnali rendezését követeli az illetékes hatóságoktól.
A szervezők közlése szerint a tiltakozó akciók a követelések teljesítéséig tartanak.