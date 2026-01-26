2026. január 26., hétfő

Lezárták a teherforgalmi átkelőket a Balkán fuvarozók

 2026. január 26. hétfő. 22:22
Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró és Észak-Macedónia fuvarozói hétfő délben blokád alá vonták az Európai Unióval közös teherforgalmi határátkelőhelyeket – közölték az érintett szakmai szervezetek.

Macedóniai fuvarozók blokkolják a macedón–görög határt Gevgelijánál, Észak-Macedóniában
Fotó: Anadolu via AFP/Nake Batev

A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása. A fuvarozók nehezményezik, hogy nem uniós állampolgárokként megszakítás nélkül csupán 90 napot tartózkodhatnak az EU területén, ez pedig megnehezíti a munkájukat.

A fuvarozók a schengeni határ közelében parkolták le járműveiket, és teljes körű teherforgalmi blokádot terveznek.

Magyarország irányába a Szerbiával közös tompai, a röszkei és a hercegszántói határátkelőkön várható fennakadás.

A bejelentések szerint a kialakult helyzet az ellátási láncok működését is veszélyeztetheti.

Montenegróban a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szövetsége ugyancsak délben lezárta a teherforgalmat a határátkelőhelyeken, valamint Bar kikötőjében. A szervezet az ágazatot évek óta sújtó problémák azonnali rendezését követeli az illetékes hatóságoktól.

A szervezők közlése szerint a tiltakozó akciók a követelések teljesítéséig tartanak.

