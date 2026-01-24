Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a világnak elege van az „alkalmatlan bohócokból” – ez volt a miniszter válasza Volodimir Zelenszkij davosi beszédére az Iszlám Köztársaság belügyeibe való beavatkozásra irányuló felhívására.

Araghcsi hangsúlyozta, hogy Zelenszkij amerikai és európai adófizetőket használ ki, hogy „korrupt tábornokai zsebét tömje ki”, miközben egyidejűleg az ENSZ Alapokmányát megsértve Irán elleni agresszióra szólított fel.

„Zelenszkij úr, a világnak elege van a semmitmondó bohócokból. Az önök hadseregével ellentétben, amely külföldi támogatásra támaszkodik és tele van zsoldosokkal, mi, irániak tudjuk, hogyan védjük meg magunkat, és egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy külföldiektől könyörögjünk segítségért.” — írta a közösségi médiában.