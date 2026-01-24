Irán háborúra készül

Irán bármilyen ellene irányuló támadást „teljes körű háborúként” kezel - jelentette ki egy magas rangú iráni tisztviselő pénteken, miközben amerikai hadihajók tartanak a Közel-Keletre.

„Reméljük, hogy ez a katonai erősítés nem valódi konfrontáció előkészítése, de a hadseregünk készen áll a legrosszabb forgatókönyvre. Ezért van Iránban minden fokozott készültségben” - mondta a névtelenséget kérő magas rangú iráni tisztviselő újságíróknak New Yorkban.

A tisztviselő arra figyelmeztetett, hogy Teherán nem tesz különbséget a potenciális támadás mértéke vagy jellege között.

Mint fogalmazott: „ezúttal minden ellenünk irányuló támadást - legyen az korlátozott, korlátlan, vagy akárminek is nevezik - teljes körű háborúként kezelünk.” Hozzátette, hogy „Irán határozottan fog reagálni, ha támadás éri, a lehető legkeményebben reagál”.

„Egy olyan országnak, amelyet az Egyesült Államok állandó katonai fenyegetés alatt tart, nincs más választása, mint hogy minden rendelkezésére álló eszközt felhasználjon a visszaverésre, és ha lehetséges, az egyensúly helyreállítására bárkivel szemben, aki megtámadja Iránt” - mondta a tisztviselő.

Még csütörtökön a Davosból az Egyesült Államokba tartó elnöki különgépen Donald Trump azt mondta, hogy „nagyon sok hajónk tart (Irán) felé, biztos, ami biztos... Inkább nem szeretném, ha bármi történne, de szorosan figyelemmel követjük Iránt.”