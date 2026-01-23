Választási csalás Koszovóban

A koszovói rendőrség letartóztatott több mint száz embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csalást követtek el a december 28-i előrehozott parlamenti választásokon – közölte pénteken a prizreni főügyész.

Petrit Kryeziu elmondta, hogy a csalás különböző módjait azért voltak képesek tömegesen elkövetni, mert a szavazatszámláló bizottságok pártok által delegált tagjai megegyeztek egymással ebben és megszervezték. A négy legnagyobb koszovói párt együttműködéséről lehet szó – tette hozzá.

A 109 letartóztatott személyt az eredmények meghamisításával, nyomásgyakorlással, fenyegetéssel és vesztegetéssel gyanúsítják.

Az ország választási bizottsága hétfőn közölte, hogy újraszámolják a választásokon leadott összes szavazatot, miután a néhány helyen megismételt szavazatszámlálás jelentős eltérést mutatott az első eredményhez képest.

Az első eredmények szerint a választást a kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) nyerte meg. A választási bizottság korábbi tájékoztatása szerint Albin Kurti miniszterelnök pártja a voksok 49,8 százalékát szerezte meg. Ez a 120 fős parlamentben legalább 55 helyre lesz elegendő a pártnak. A második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 21,21 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,76 százalékkal. Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,73 százalékot szerzett meg. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott helyek közül az összeset a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerezte meg.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

Koszovóban azért tartottak előrehozott parlamenti választásokat, mert a legutóbbi, tavaly február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.