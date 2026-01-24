Figyelmeztette Iránt az ENSZ emberi jogi főbiztosa

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa pénteken arra szólította fel az iráni hatóságokat, hogy vessenek véget országban zajló tüntetések résztvevőit sújtó brutális elnyomásnak.

Volker Türk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa rendkívüli ülését megnyitó beszédében arra kérte az iráni hatóságokat, hogy „álláspontjukat átgondolva állítsák le a gyorsított eljárásokat és az aránytalan büntetések kiszabását”, valamint követelte „a jogi eljárás nélkül, önkényesen fogva tartottak azonnali szabadon bocsátását és a halálbüntetés teljes körű felfüggesztését”.

Türk szerint az iráni hatóságok úgy próbálják jogszerűtlennek beállítani a tüntetők tiltakozását hogy terroristáknak, az állam ellenségeinek és külföldi ügynököknek bélyegzik őket; hozzátéve, hogy mindez nem igazolhatja az erőszak szükségtelen és aránytalan alkalmazását. A főbiztos kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy minden emberi jogsértés esetében független vizsgálatot kell lefolytatni.

Volker Türk emellett mély aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az iráni biztonsági erők a hírek szerint eltúlzott és példa nélküli erőszakkal léptek fel a békés tüntetések elnyomása során amikor több tüntetőt, köztük nőket és gyerekeket végeztek ki törvénytelenül.

A pénteken megvitatott határozattervezet két évvel meghosszabbítaná az ENSZ azon tényfeltáró misszióját, amit a 2022 őszén kirobbant tüntetéshullám vizsgálatára hoztak létre.

Az iráni fővárosban december 28-án békés felvonulással indult, majd országos megmozdulásokba torkolló tüntetési hullámnak az iráni hatóságok hivatalos, szerdán közzétett adatai szerint 3117 halálos áldozata volt, akiknek a többsége, 2427 ember rendőr volt.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) információi szerint a halálos áldozatok száma 5002, akiknek többsége a tüntetők közül került ki, az őrizetbe vette emberek száma pedig 26 852.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet adatai szerint a halálos áldozatok száma 3428, de úgy véli, hogy a halálesetek tényleges száma elérheti a 25 ezret is.