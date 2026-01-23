2026. január 23., péntek

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az olasz külügyminiszter hálátlannak nevezte Zelenszkij-t

Zelenszkij is felszólalt a davosi Világgazdasági Fórumon

MH
 2026. január 23. péntek. 15:44
Megosztás

Volodimir Zelenszkij a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében nem fejezte ki háláját az európaiaknak az Ukrajnának nyújtott segítségért. Ezt Antonio Tajani olasz külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes jelentette ki.

Az olasz külügyminiszter hálátlannak nevezte Zelenszkij-t
Antonio Tajani olasz külügyminiszter
Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

„Zelenszkij davosi beszéde igazságtalan volt Európával szemben. Szerintem Európa garantálta Ukrajna függetlenségét.” – mondta a római olasz-német üzleti fórum alkalmával.

Tajani szerint az európai országok mindent megtesznek Ukrajna politikai, pénzügyi és katonai támogatása érdekében.

„Ezért tűnik nekem úgy, hogy a beszéde nem túl hálálkodó” — hangsúlyozta az olasz külügyminisztérium vezetője – írja az Eadaily.

Emlékeztetőül, január 22-én Zelenszkij felszólalt a davosi Világgazdasági Fórumon. Beszédében bírálta az EU-t. Konkrétan azzal vádolta az európaiakat, hogy politikai kérdésekben határozatlanok és külön kritizálta jogtalanul Orbán Viktor miniszterelnököt is.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink