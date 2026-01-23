Az olasz külügyminiszter hálátlannak nevezte Zelenszkij-t

Volodimir Zelenszkij a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében nem fejezte ki háláját az európaiaknak az Ukrajnának nyújtott segítségért. Ezt Antonio Tajani olasz külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes jelentette ki.

„Zelenszkij davosi beszéde igazságtalan volt Európával szemben. Szerintem Európa garantálta Ukrajna függetlenségét.” – mondta a római olasz-német üzleti fórum alkalmával.

Tajani szerint az európai országok mindent megtesznek Ukrajna politikai, pénzügyi és katonai támogatása érdekében.

„Ezért tűnik nekem úgy, hogy a beszéde nem túl hálálkodó” — hangsúlyozta az olasz külügyminisztérium vezetője – írja az Eadaily.

Emlékeztetőül, január 22-én Zelenszkij felszólalt a davosi Világgazdasági Fórumon. Beszédében bírálta az EU-t. Konkrétan azzal vádolta az európaiakat, hogy politikai kérdésekben határozatlanok és külön kritizálta jogtalanul Orbán Viktor miniszterelnököt is.