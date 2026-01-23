Zelenszkij elvetette a sulykot

„Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt, és személy szerint engem” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is: kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét.

Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára, Ursula von der Leyen csütörtök este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet, ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek: 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások, egészen 2040-ig – olvasható a bejegyzésben.

„Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!” – írta Orbán Viktor.