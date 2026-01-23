Lecsapott a francia haditengerészet

Feltartóztatott a francia haditengerészet csütörtökön a Földközi-tengeren egy Oroszországból érkező olajszállító hajót, amelyről feltételezhető, hogy az Ukrajna elleni agressziós háborút finanszírozó árnyékflottához tartozik – jelentette be Emmanuel Macron államfő.

Ezt a „nemzetközi szankciók alatt álló és feltelezhetően hamis zászló” alatt hajózó tankert, a Grinch-et „több szövetségesünk közreműködésével” fogtuk el – írta a francia elnök az X közösségi oldalon közzétett üzenetében, hozzátéve, hogy „a hajót letérítették útjáról” és „eljárás indult”.

A Földközi-tenger prefektusa közleményben további részleteket közölt erről a „szövetségeseinkkel, köztük az Egyesült Királysággal együttműködésben végzett akcióról”, amely „a nyílt tengeren” történt Spanyolország és Észak-Afrika között, a Barents-tenger sarkvidéki kikötőjéből, „Murmanszkból érkező Grinch tartályhajó” fedélzetén.

A tankert „a hajó nemzetiségének ellenőrzése céljából” tartóztatták fel, s „a dokumentumok vizsgálata megerősítette a zászló szabályosságával kapcsolatos kétségeket”, „amit jeleztünk a marseille-i ügyészségen” – írta a tengeri prefektúra, hozzátéve, hogy a hajót „jelenleg a francia haditengerészet hajói kísérik egy horgonyzási helyre a további ellenőrzések lefolytatása céljából”.

Emmanuel Macron szerint ez a „szigorúan az ENSZ tengerjogi egyezményének betartásával” végrehajtott feltartóztatás azt bizonyítja, hogy Franciaország „elkötelezett a nemzetközi jog betartatása és az Oroszország árnyékflottája elleni szankciók hatékonyságának biztosítása mellett”, amelynek „tevékenysége hozzájárul az Ukrajna elleni agressziós háború finanszírozásához”.

A Grinch olajszállító ezen a néven szerepel az Egyesült Királyság által szankcionált orosz árnyékflotta hajóinak listáján, és Carl néven az Európai Unió és az Egyesült Államok által összeállított listán.

A hajók nyomonkövetésére szakosodott marinetraffic.com weboldal szerint a 249 méter hosszú tanker a lefoglalás pillanatában kelet felé tartott, Almería (Spanyolország) és Orán (Algéria) között, a Comore-szigetek zászlaja alatt.

A francia fegyveres erők vezérkara által közzétett felvételek szerint legalább két helikopter és egy haditengerészeti hajó vett részt a feltartóztatásban, amelynek nyomán egy csuklyás katonákból álló „ellenőrzőcsapat” szállt fel a Grinch fedélzetére.

A francia hatóságok legutóbb szeptemberben tartóztattak fel egy ilyen orosz tartályhajót – akkor az Atlanti-óceánon –, amely lehetővé teszi Moszkva számára, hogy kikerülje a nyugati szankciókat és exportálja olaját. A Boracay nevű tanker – amely szerepelt az Európai Unió által szankcionált hajók listáján – végül hat nappal később tudott újra kihajózni. Kapitányát februárra beidézték a nyugat-franciaországi Brest bíróságára, ahol „ellenszegüléssel” vádolják.

Emmanuel Macron október elején „lépésre” szólította fel az európaiakat ezen hajók feltartóztatása érdekében. Az államfő szerint a flottához köthető olajkereskedelem több mint 30 milliárd eurót jelent Oroszország költségvetésének, és lehetővé teszi az Ukrajna elleni háborús erőfeszítések 30-40 százalékának finanszírozását.

Az Európai Unió szerint 598 hajó tartozik az orosz árnyékflottához, ellenük uniós szankciók vannak érvényben.