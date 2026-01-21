Trump: Ha velem valami történik, Irán „eltűnik a föld színéről”

Donald Trump hatalmas erőszakkal fenyegette Iránt, ha támadás éri őt. Erre az esetre előkészületeket tett.

„Az egész országot felrobbantják” – mondta az amerikai NewsNation csatornának. Ha vele valami történik, a felelősöket „eltörlik a föld színéről” – mondta az amerikai elnök. Ezzel egy olyan kérdésre reagált, amely szerint Irán vezetése gyilkossági fenyegetést tett volna ellene.

Több ezer halott a tömeges tüntetéseken

Trump fenyegetései és Irán legfőbb vezetője, Ali Khamenei személyes támadásai után egyre nő az aggodalom a régióban bekövetkező katonai eszkaláció miatt. Az amerikai elnök nemrég Iránban a hatalomváltás mellett szállt síkra. Irán elnöke, Massoud Peseshkian kijelentette, hogy bármilyen agresszió Khamenei ellen egyenértékű lenne egy átfogó háborúval az iráni nemzet ellen.

Aktivisták szerint a legutóbbi tömeges tüntetések során Iránban több mint 4200 demonstráns halt meg. Az ország vezetése „terrorista elemeket”, valamint az USA-t és Izraelt, Irán legnagyobb ellenségeit teszi felelőssé a tömeges tüntetések során elkövetett erőszakért. A kommunikációs blokád miatt az információk függetlenül nem ellenőrizhetők - írja a focus.de.