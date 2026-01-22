Külföld
Először közölt hivatalos adatokat a halottak számáról Irán
A szomorú igazság félúton lehet
Kiégett buszok egy tüntetés után
Fotó: AFP/NurPhoto/Morteza Nikoubaz
Ez az első eset, hogy hivatalos adatokat közöltek a tüntetések halottainak számáról. A Mártírok Alapítványának tájékoztatása szerint a 3117 halottból 2427-en civilek és a biztonsági erők tagjai, ugyanakkor nem pontosította, hogy a fennmaradó több mint 600 ember hova sorolja.
Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet azonban úgy tudja, hogy a halottak száma 4560. A HRANA mindemellett több mint 24 ezer őrizetbe vett személyről is említést tesz.