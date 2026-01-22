2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Először közölt hivatalos adatokat a halottak számáról Irán

A szomorú igazság félúton lehet

MH/MTI
 2026. január 22. csütörtök. 3:48
Megosztás

Iránban 3117 ember vesztette életét a december 28. óta zajló kormányellenes megmozdulásokon - közölte az iráni állami televízió szerdán este az úgynevezett Mártírok Alapítványára hivatkozva.

Először közölt hivatalos adatokat a halottak számáról Irán
Kiégett buszok egy tüntetés után
Fotó: AFP/NurPhoto/Morteza Nikoubaz

Ez az első eset, hogy hivatalos adatokat közöltek a tüntetések halottainak számáról. A Mártírok Alapítványának tájékoztatása szerint a 3117 halottból 2427-en civilek és a biztonsági erők tagjai, ugyanakkor nem pontosította, hogy a fennmaradó több mint 600 ember hova sorolja.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet azonban úgy tudja, hogy a halottak száma 4560. A HRANA mindemellett több mint 24 ezer őrizetbe vett személyről is említést tesz.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink