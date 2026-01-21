Külföld
Az orosz haditengerészet hajói megkezdték a tankerek kísérését
Válasz a a brit fenyegetésekre
Az Admiral Gorshkov (b. hátul) fregatt és az Academic Pashin olajszállító hajó, amelyek az orosz haditengerészeti különítmény részét képezik
Fotó: AFP/Federico Parra
Az újság szerint hétfő este az orosz Bojkij korvett egy olajszállító tartályhajót kísért át a La Manche csatornán.
„Ez az első alkalom, hogy hajóink megjelentek Nagy-Britannia partjainál, mióta London hivatalosan bejelentette kalóztámadási szándékát az „orosz árnyékflotta” ellen. De eddig a „Bojkij” érv működött” – kommentálta a hírt Vlagyimir Kornyilov politológus Telegram csatornáján, számol be az eadaily.com.