Miközben Nagy-Britannia azzal fenyegetőzik, hogy lefoglalja az orosz tankereket, az orosz haditengerészet hajói megkezdték azok kísérését – írja a The Times.

Az Admiral Gorshkov (b. hátul) fregatt és az Academic Pashin olajszállító hajó, amelyek az orosz haditengerészeti különítmény részét képezik

Az újság szerint hétfő este az orosz Bojkij korvett egy olajszállító tartályhajót kísért át a La Manche csatornán.

„Ez az első alkalom, hogy hajóink megjelentek Nagy-Britannia partjainál, mióta London hivatalosan bejelentette kalóztámadási szándékát az „orosz árnyékflotta” ellen. De eddig a „Bojkij” érv működött” – kommentálta a hírt Vlagyimir Kornyilov politológus Telegram csatornáján, számol be az eadaily.com.