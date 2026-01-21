2026. január 21., szerda

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az orosz haditengerészet hajói megkezdték a tankerek kísérését

Válasz a a brit fenyegetésekre

MH
 2026. január 21. szerda. 17:45
Megosztás

Miközben Nagy-Britannia azzal fenyegetőzik, hogy lefoglalja az orosz tankereket, az orosz haditengerészet hajói megkezdték azok kísérését – írja a The Times.

Az orosz haditengerészet hajói megkezdték a tankerek kísérését
Az Admiral Gorshkov (b. hátul) fregatt és az Academic Pashin olajszállító hajó, amelyek az orosz haditengerészeti különítmény részét képezik
Fotó: AFP/Federico Parra

Az újság szerint hétfő este az orosz Bojkij korvett egy olajszállító tartályhajót kísért át a La Manche csatornán.

„Ez az első alkalom, hogy hajóink megjelentek Nagy-Britannia partjainál, mióta London hivatalosan bejelentette kalóztámadási szándékát az „orosz árnyékflotta” ellen. De eddig a „Bojkij” érv működött” – kommentálta a hírt Vlagyimir Kornyilov politológus Telegram csatornáján, számol be az eadaily.com.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink