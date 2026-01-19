Újfent kilátásba helyezte visszatérését Iránba Reza Pahlavi trónörökös

A 65 éves trónörökös ugyanakkor nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.

Pahlavi videóüzenetében úgy fogalmazott, hogy az irániak nemcsak elutasítják az ottani "rezsimet", de hiteles, jövőbe vezető új utat követelnek. Szerinte itt az idő, hogy a nemzetközi közösség most teljes egészében mögéjük álljon. "Vissza fogok térni" - hangoztatta.

A felvételen egy mondatot ki is emeltek: "Ez az utolsó csata".

Pahlavi bizonyítékok szolgáltatása nélkül azt állította, hogy 48 óra alatt a kormányellenessé fajult iráni tüntetéseken 12 ezer ember vesztette életét. Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál a megosztott ellenzéken belül, s mindenek előtt a közösségi médiában milliós publikumra tett szert.

Iránban ugyan nem működik szervezett ellenzék, de a tüntetők soraiban ismételten hallani lehetett olyan kijelentéseket, hogy "Soká éljen a király", ami egyenes utalás Pahlavi személyére.

Mindemellett kérdéses, hogy Pahlavi egyáltalán be tudna-e utazni, illetve milyen következményekkel kellene számolnia az Iszlám Köztársaságban.

Donald Trump amerikai elnök támogatást ígért az iráni tüntetőknek, ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek szerdán adott interjúban kétségét hangoztatta afelől, hogy Pahlavi elegendő támogatást tudna-e szerezni Iránban ahhoz, hogy átvegye a hatalmat.