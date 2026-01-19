Hackerek zavarták meg az iráni állami televízió adását, és sugároztak egy üzenetet a száműzetésben élő koronaherceg, Reza Pahlavitól.

Az iráni ellenzéki vezető, aki az utolsó iráni sah fia, Reza Pahlavi

Hackerek zavarták meg az iráni állami televízió műholdas adását, és sugározták az emigrációban élő koronaherceg, Reza Pahlavi üzenetét, ahogy arról az AP beszámolt. Állítólag felszólította a biztonsági erőket, hogy ne fordítsák fegyvereiket a lakosság ellen. Aktivisták arról számolnak be, hogy a tiltakozásokban az országban több ezerre emelkedett a halálesetek száma.

A koronaherceg üzenete a hadseregnek

A hackerek vasárnap este megszakították az Islamic Republic of Iran Broadcasting állami televízió több csatornájának adását. A Fars hírügynökség szerint a jel néhány régióban rövid ideig zavart volt.

Az AP szerint Pahlavi a feltört adásban azt mondta: „Ti Irán nemzeti hadserege vagytok, nem az Iszlám Köztársaság hadserege. Kötelességetek az életek védelme. Nincs sok időtök. Csatlakozzatok a néphez, amilyen gyorsan csak lehet.” Az üzenetben arra is felszólította a biztonsági erőket, hogy tegyék le fegyvereiket és csatlakozzanak a néphez.

A koronaherceg irodája megerősítette a sugárzást, de nem nyilatkozott a hackertámadás részleteiről.

Tiltakozások és növekvő áldozatok száma

Az iráni tiltakozások folytatódnak, miközben a kormány továbbra is blokkolja az internetet és erőszakkal lép fel a tüntetők ellen. A Human Rights Activists News Agency emberi jogi szervezet a halálesetek számát legalább 3919-re becsüli, és további emelkedésre figyelmeztet.

Szombaton Ayatollah Ali Khamenei először beszélt „több ezer” halottról, és az Egyesült Államokat tette felelőssé a zavargásokért.