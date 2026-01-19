2026. január 19., hétfő

Külföld

Hackerek zavarták meg az iráni állami televízió adását

Az emigrációban élő iráni koronaherceg élő adásban felszólítja a katonákat

MH
 2026. január 19. hétfő. 11:37
Hackerek zavarták meg az iráni állami televízió adását, és sugároztak egy üzenetet a száműzetésben élő koronaherceg, Reza Pahlavitól.

Hackerek zavarták meg az iráni állami televízió adását
Az iráni ellenzéki vezető, aki az utolsó iráni sah fia, Reza Pahlavi
Fotó: AFP/Joel Saget

Hackerek zavarták meg az iráni állami televízió műholdas adását, és sugározták az emigrációban élő koronaherceg, Reza Pahlavi üzenetét, ahogy arról az AP beszámolt. Állítólag felszólította a biztonsági erőket, hogy ne fordítsák fegyvereiket a lakosság ellen. Aktivisták arról számolnak be, hogy a tiltakozásokban az országban több ezerre emelkedett a halálesetek száma.

A koronaherceg üzenete a hadseregnek

A hackerek vasárnap este megszakították az Islamic Republic of Iran Broadcasting állami televízió több csatornájának adását. A Fars hírügynökség szerint a jel néhány régióban rövid ideig zavart volt.

Az AP szerint Pahlavi a feltört adásban azt mondta: „Ti Irán nemzeti hadserege vagytok, nem az Iszlám Köztársaság hadserege. Kötelességetek az életek védelme. Nincs sok időtök. Csatlakozzatok a néphez, amilyen gyorsan csak lehet.” Az üzenetben arra is felszólította a biztonsági erőket, hogy tegyék le fegyvereiket és csatlakozzanak a néphez.

A koronaherceg irodája megerősítette a sugárzást, de nem nyilatkozott a hackertámadás részleteiről.

Tiltakozások és növekvő áldozatok száma

Az iráni tiltakozások folytatódnak, miközben a kormány továbbra is blokkolja az internetet és erőszakkal lép fel a tüntetők ellen. A Human Rights Activists News Agency emberi jogi szervezet a halálesetek számát legalább 3919-re becsüli, és további emelkedésre figyelmeztet.

Szombaton Ayatollah Ali Khamenei először beszélt „több ezer” halottról, és az Egyesült Államokat tette felelőssé a zavargásokért.

