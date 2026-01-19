Az iráni tüntetők úgy érzik, Trump cserbenhagyta őket

Az iráni tüntetők azzal vádolják Donald Trumpot, hogy cserben hagyta őket. A kezdeti támogatás után Trump visszavonta a rezsim elleni fenyegetéseit.

Az iráni tüntetők, akik az amerikai elnök, Donald Trump támogatásában reménykedtek, most csalódottnak érzik magukat. Miután Trump először megígérte, hogy beavatkozik, amint erőszakot alkalmaznak a tüntetők ellen, visszavonta ezt a fenyegetést.

A tüntetők most úgy érzik, hogy az USA cserbenhagyta őket, ahogy a Time beszámol. Egy teheráni tanár így kommentálta a helyzetet: „Ő nem csak külsőleg gyáva, hanem belsőleg is.”

A gazdasági válság által kiváltott tüntetések

A tüntetések 2025 december végén kezdődtek, és az iráni valuta drasztikus leértékelődése váltotta ki őket. Milliók vonultak az utcákra, de az iráni kormány brutális erőszakkal reagált, elzárta az országot az internet elől, és biztonsági erőket vetett be, amelyek több ezer embert megöltek.

Csalódás a külföldön élő irániak körében is

Sok külföldön élő iráni is csalódottnak érzi magát Trump ígéretével kapcsolatban. A remény, hogy az USA támogatást nyújt, kiábrándultságba fordult, amikor Trump megváltoztatta álláspontját. „Ez olyan, mintha pofon vágtak volna” – mondta Elham, egy sydney-i iráni nő a Guardian szerint.

Remény a külföldi beavatkozásra

A Trump fordulatával kapcsolatos csalódás ellenére néhány iráni továbbra is reméli a nemzetközi támogatást. A Time szerint egy teheráni mérnök stratégiát lát Trump viselkedése mögött, és hisz a rezsim elleni közelgő támadásban. Mások közvetlen katonai segítséget követelnek.

Egy zirabi lakos a Time magazinnak szomorú szavakkal írta le a helyzetet: „A tüntetések mintha megmerevedtek volna. Fogalmam sincs, hogy valaha is újra felélénkülhetnek-e.”