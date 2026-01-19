Külföld
Akár 18 000 halott is lehet az iráni tüntetéseken
Több százezer sérült
A The Sunday Times újság információi szerint az iráni tömeges tüntetések során 16 500–18 000 ember halt meg. A számokat nyolc nagy klinika és 16 sürgősségi osztály munkatársai állították össze. E szerint további 330 000–360 000 ember megsérült. Legalább 700-1000 ember vesztette el egyik szemét. Csak a Noor klinikán, egy teheráni szemkórházban 7000 szemkárosodást dokumentáltak.
Irán legfőbb vezetője, Ali Chamenei szombaton először ismerte el, hogy a tüntetések során több ezer ember halt meg.
Az adatok nem erősíthetők meg pontosan
Az iráni szakértő Holly Dagres a Washington Institute gondolkodóközponttól az X-en kijelentette, hogy egy diplomata megerősítette neki, hogy nagykövetsége 12 000 halálesetet tart pontosnak.
Az Egyesült Államokban működő aktivista hálózat, a Hrana az X-en arról számolt be, hogy 3308 halálesetet erősítettek meg. További 4382 esetet vizsgálnak. Legalább 24 266 embert vettek őrizetbe. Jelenleg egyik adat sem ellenőrizhető független forrásból.
A biztonsági erők tüntetők elleni erőszakos fellépése után az áldozatokról szóló tudósításokat nehezíti, hogy az iráni vezetés január 8-án internetszabályozást vezetett be. Az egyik kevés lehetőség a blokád megkerülésére az Elon Musk űrhajózási cége, a SpaceX műholdas internetje, a Starlink.
Az áldozatok száma tovább fog emelkedni
Az aktivisták arra számítanak, hogy az áldozatok száma tovább fog emelkedni, amint több információ szivárog ki.
A tüntetések december végén kezdődtek a drámai gazdasági válság és a nagyon magas infláció miatt. Azonban gyorsan politikai demonstrációkká bővültek az Iszlám Köztársaság autoriter rendszerével szemben.