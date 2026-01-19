Akár 18 000 halott is lehet az iráni tüntetéseken

Irán legfőbb vezetője, Chamenei először ismeri el, hogy több ezer halottja van a napok óta tartó iráni tüntetéseknek. Minél több szám szivárog ki az internetblokád ellenére, annál magasabbak a becslések.

Tízezrek tüntetnek Iránban Ali Hamenei ajatollah és kormánya ellen. Irán gyorsított eljárású tárgyalásokat ígért a hatalmas tüntetéshullám miatt letartóztatott személyek számára, miután Donald Trump amerikai elnök „nagyon kemény fellépéssel” fenyegetőzött, ha az iszlám köztársaság folytatja az akasztásokat

A The Sunday Times újság információi szerint az iráni tömeges tüntetések során 16 500–18 000 ember halt meg. A számokat nyolc nagy klinika és 16 sürgősségi osztály munkatársai állították össze. E szerint további 330 000–360 000 ember megsérült. Legalább 700-1000 ember vesztette el egyik szemét. Csak a Noor klinikán, egy teheráni szemkórházban 7000 szemkárosodást dokumentáltak.

Irán legfőbb vezetője, Ali Chamenei szombaton először ismerte el, hogy a tüntetések során több ezer ember halt meg.

Az adatok nem erősíthetők meg pontosan

Az iráni szakértő Holly Dagres a Washington Institute gondolkodóközponttól az X-en kijelentette, hogy egy diplomata megerősítette neki, hogy nagykövetsége 12 000 halálesetet tart pontosnak.

Az Egyesült Államokban működő aktivista hálózat, a Hrana az X-en arról számolt be, hogy 3308 halálesetet erősítettek meg. További 4382 esetet vizsgálnak. Legalább 24 266 embert vettek őrizetbe. Jelenleg egyik adat sem ellenőrizhető független forrásból.

A biztonsági erők tüntetők elleni erőszakos fellépése után az áldozatokról szóló tudósításokat nehezíti, hogy az iráni vezetés január 8-án internetszabályozást vezetett be. Az egyik kevés lehetőség a blokád megkerülésére az Elon Musk űrhajózási cége, a SpaceX műholdas internetje, a Starlink.

Az áldozatok száma tovább fog emelkedni

Az aktivisták arra számítanak, hogy az áldozatok száma tovább fog emelkedni, amint több információ szivárog ki.

A tüntetések december végén kezdődtek a drámai gazdasági válság és a nagyon magas infláció miatt. Azonban gyorsan politikai demonstrációkká bővültek az Iszlám Köztársaság autoriter rendszerével szemben.