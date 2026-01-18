Európa közös nyilatkozata Trump a vámtarifa-fenyegetésére

Az EU diplomatái rendkívüli ülésen tárgyalnak, miután Donald Trump vámtarifákat jelentett be az európai országok ellen

Nyolc európai ország közös nyilatkozatban figyelmeztette Trumpot, hogy vámok bevezetésével „aláássa a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes lefelé irányuló spirált indíthat el”, és támogatását fejezte ki Grönland iránt - írja az Independent.

A Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Nagy-Britannia által kiadott nyilatkozatban az országok kijelentik, hogy „szolidaritást” vállalnak a Dán Királysággal és a Grönland lakosságával.

„A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának megerősítése mellett, mint közös transzatlanti érdek” – tette hozzá a nyilatkozat.

Ez azt követően történt, hogy az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, hogy február 1-jén 10 százalékos vámok lépnek hatályba Dániára, Norvégiára, Svédországra, Franciaországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Finnországra.

Ezek a vámok június 1-jén 25 százalékra emelkednek, és addig maradnak érvényben, amíg meg nem születik a megállapodás Grönland amerikai vásárlásáról – írta Truth Social nevű közösségi oldalán.

Válaszul az EU diplomatái rendkívüli ülésre készülnek, miután Donald Trump bejelentette, hogy vámokat vet ki az európai országokra, mert azok ellenzik az Egyesült Államok Grönland feletti ellenőrzését.

Ez felháborodást váltott ki Európában. A brit miniszterelnök, Sir Keir Starmer a vámokat „teljesen helytelennek” minősítette, míg a francia elnök, Emmanuel Macron „elfogadhatatlannak” nevezte a lépést, hozzátéve: „Sem Ukrajnában, sem Grönlandon nem fog ránk hatni semmiféle megfélemlítés vagy fenyegetés.”