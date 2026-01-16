Külföld
Van az a pénz, amiért érdemes megtámadni Iránt?
Venezuela esetében az Egyesült Államok nem csinált titkot abból, hogy az ország olajkészletére pályázik, és az iszlám köztársaság is tele van kincsekkel
Miközben Washingtonban katonai forgatókönyvek készülnek, és a monarchia helyreállításának lehetőségét mérlegelik, több regionális szereplő, köztük a hagyományosan Irán-ellenesnek elkönyvelt Törökország és Szaúd-Arábia is a beavatkozás kockázataira figyelmeztetett. Pénteken pedig már a Sanghaji Együttműködési Szervezetet (SCO) adott ki tiltakozó közleményt, amiben ellenzi a külső beavatkozást, és békés rendezést sürget, nem elmulasztva annak felhánytorgatását, hogy a jelenlegi helyzetért nagymértékben a nyugati szankciók a felelősek.
Mint tudjuk, Iránban több mint két hete tartanak a tüntetések az árrobbanás és az életszínvonal romlása miatt. Trump többször is úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat, ha az iráni hatóságok „ölik a tüntetőket”. Közben olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint az elnök emberei a bukott sah fiával tárgyaltak az ország jövőjéről.
Jeffrey Sachs világhírű közgazdász ugyanakkor egy podcastban azt állította: ami Iránban történik, az nem spontán folyamat, hanem klasszikus rezsimváltó művelet, amelyet Washington és Izrael évtizedek óta alkalmaz. A Columbia Egyetem professzora párhuzamot vont a 2014-es ukrajnai eseményekkel, és úgy vélte: a gazdasági nyomás, az utcai feszültség és a felelősség áthárítása együtt egy jól ismert „különleges háborús” recept részei.
Ebben a helyzetben adja magát a kérdés: ha az amerikaiak a venezuelai beavatkozásnál sem csináltak titkot abból, hogy nem az emberi jogok, hanem az olaj érdekli őket első sorban, akkor mi teszi Iránt valóban érdekessé a számukra?
Nos, Irán a nemzetközi statisztikák szerint a világ egyik legnagyobb szénhidrogén-vagyonával rendelkezik. Az amerikai EIA adatai alapján a bizonyított földgázkészlete 2023 végén 1 199 billió köbláb (Tcf) volt, amivel a világon a 2. helyen áll, Oroszország mögött. A kőolaj esetében az OPEC 2024 végi összesítése szerint Irán bizonyított készlete 208,6 milliárd hordó, amivel szintén a globális élmezőnyhöz tartozik.
A készletek mellett külön súlyt ad Iránnak, hogy a legfontosabb mezők egy része a Perzsa-öböl térségében koncentrálódik. A világ legnagyobb földgázmezőjeként számon tartott South Pars/North Dome mezőt Irán Katarral közösen birtokolja és termeli ki, ami önmagában is kiemelt stratégiai adottság.
A másik kulcstényező a földrajzi elhelyezkedés. Irán közvetlenül ellenőrzi a Hormuzi-szoros északi partvidékét, vagyis a Perzsa-öböl kijáratát. Az EIA becslése szerint 2024-ben átlagosan napi 20 millió hordó kőolaj és kőolajtermék haladt át a Hormuzi-szoroson, ami a globális fogyasztás jelentős részének felel meg. A szoros így nemcsak regionális, hanem globális ellátási szűk keresztmetszet.
További adalék mindezekhez, hogy az ország egyszerre kapcsolódik a Közel-Kelethez, a Kaukázushoz, Közép-Ázsiához és Dél-Ázsiához, így a szárazföldi és tengeri útvonalak metszéspontjában helyezkedik el. Ez különösen akkor válik hangsúlyossá, amikor a nagyhatalmak alternatív kereskedelmi és logisztikai folyosókban gondolkodnak – olyanokban, mint például az Irántól északra tervezett „Trump-út”, amellyel az Egyesült Államok egy olyan térségbe akar behatolni, amit eddig döntően Oroszország és Kína ellenőrzött, és amelyre Teheránban azt mondták, hogy „no way”.
Tegyük hozzá, a nyugati korlátozások ellenére az iráni olajexport az elmúlt években is jelentős volt, a Reuters 2025-ös becslése szerint Kína iráni eredetű tengeri olajimportja átlagosan napi 1,38 millió hordó körül alakult. Tehát a rezsimváltással nemcsak a „gonosz tengelyének” egyik tagját ütnék ki, hanem Kínának és Oroszországnak, áttételesen pedig az OPEC-nek is.