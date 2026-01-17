Tizennégy másodpercenként gyilkolják az irániakat?

Az utolsó sah száműzött fia azt mondta, hogy az Iszlám Köztársaság „hamarosan elbukik”.

Az iráni ellenzéki vezető és az utolsó iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia szerint a mészárlás nem állt meg

Irán száműzetésben élő koronahercege, Reza Pahlavi azzal vádolta a rezsimet, hogy „14 másodpercenként” meggyilkol egy iráni tüntetőt, és azt mondta, hogy a „mészárlás nem állt meg”.

Egy washingtoni sajtótájékoztatón az utolsó sah száműzetésben élő fia azt mondta, hogy az Iszlám Köztársaság „hamarosan elbukik”, és megfogadta, hogy amint biztonságossá válik számára, visszatér Iránba.

„Az iráni nép határozott lépéseket tesz a helyszínen. Itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség teljes mértékben csatlakozzon hozzájuk” – mondta Pahlavi.

Közbelépése néhány nappal azután történt, hogy felszólította a tüntetőket, hogy folytassák a rezsim elleni tüntetést, amely a zavargások elfojtása érdekében internet-blokádot vezetett be.

Emberi jogi csoportok szerint körülbelül 2500 ember halt meg az ország gazdasági válsága miatti tüntetések kezdete óta. Pahlavi azt állította, hogy 12 000 embert „gyilkolt meg a rezsim”.

Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy beavatkozik Iránban, ha folytatódik a tüntetők meggyilkolása, de csütörtökön azt állította, hogy biztosítékot kapott arra, hogy nem terveznek több kivégzést - írta meg az Independent.