Külföld

Telefonon egyeztetett Putyin és Netanjáhú

Irán a középpontban

MH/ MTI
 2026. január 16. péntek. 12:05
Frissítve: 2026. január 16. 12:35
Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök - közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata.

Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu ismét egyeztettek
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shemetov

„Vlagyimir Putyin ismertette az elvi megközelítéseket a politikai és diplomáciai lépések aktivizálása, a régió stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében” – áll a közleményben, amely szerint az orosz elnök megerősítette készségét, hogy „továbbra is megtegye a megfelelő közvetítő erőfeszítéseket, elősegítse a konstruktív párbeszéd előmozdítását az összes érdekelt állam részvételével”. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken fenntartják a kapcsolatot.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin a Netanjahuval folytatott tárgyalása után beszélt Maszúd Peszeskján iráni elnökkel is.

„Oroszország nemcsak Iránnak, hanem az egész régiónak, a regionális stabilitásnak és békének is segítséget nyújt, a többi között az elnök aktív fellépésének köszönhetően, amelynek célja a feszültség enyhítése” – mondta Peszkov.

A Kreml sajtószolgálata szerint Peszeskján tájékoztatta orosz hivatali partnerét az iráni helyzet rendezésére irányuló intézkedésekről.

„Oroszország és Irán következetesen szolidáris álláspontot képvisel az Irán körüli és a régió egészében fennálló feszültség mielőbbi enyhítése, valamint a felmerülő problémák kizárólag politikai és diplomáciai eszközökkel történő megoldása érdekében” – áll a közleményben.

A két vezető megerősítette kölcsönös szándékát a Moszkva és Teherán közötti stratégiai partnerség megerősítésére és közös gazdasági projektek megvalósítására.

