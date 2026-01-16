Súlyos pénzeket kérnek a halottakért az iráni hatóságok

Egészen súlyos és durva dolgokat művel az iráni hatalom - nem csak a tüntetőkkel, hanem a demonstrációk során agyonlőtt áldozatok családjaival szemben is.

Ismét megmutatta pokoli arcát az iráni hatalom - írja helyi források alapján a BBC. Mint olvasható, a tüntetéseken elhunytak rokonai a portálnak elmondták, a hatóságok nagy összegeket követelnek azért, hogy az érintettek visszakaphassák szeretteik holttestét. A biztonsági erők a testeket hullaházakban és kórházakban tárolják. A két hete tartó demonstrációk során legalább 2435 embert gyilkoltak meg a rendfenntartó erők.

Egy család az északi Rasht városából azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a rendőrök csak 700 millió toman (5000 dollárt, azaz 1,660 millió forint) ellenében hajlandóak kiadni szerettük holttestét.

A BBC utal rá, Teheránban egy kurd idénymunkás családja elment a fiuk teteméért, ám azt a választ kapták, hogy egymilliárd tománt (7000 dollárt, azaz 2,268 millió forintot) kell fizetniük érte. Mivel az érintettek nem tudtak ekkora forrást előteremteni, így kénytelenek voltak a holttest nélkül távozni. A lap megjegyzi, egy iráni építőipari munkás általában havi 100 dollárnál kevesebbet keres.

Néhány esetben a kórházi személyzet telefonon értesítette az elhunytak hozzátartozóit, hogy sietve vigyenek el egy-egy holttestet, mielőtt a biztonsági erők az intézménybe érkeznek. A BBC emlékeztet az internet- és kommunikáció lekapcsolása megnehezíti a helyszíni események áttekintését. A nemzetközi emberi jogi csoportoknak nincs közvetlen hozzáférésük az országhoz, és a teheráni vezetés más nemzetközi hírszervezetekhez hasonlóan a BBC-nek sem engedélyezte a helyszíni munkát.