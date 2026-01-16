Külföld
Az Egyesült Államok kiterjesztette az Irán elleni szankciókat
Az amerikai pénzügyminisztérium 21 személyt vett fel a listára
„Az intézkedés az iráni kormány és a húszik közötti pénzügyi csatornákat célozza meg, és a Pénzügyminisztérium korábbi intézkedéseire épül, amelyek feladata az iráni rezsim olajvagyonának regionális terrorszervezetek finanszírozására való felhasználásának korlátozása volt” – áll a dokumentumban.
Korábban Steven Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja kijelentette, hogy a Washington és Teherán között a politikai válság megoldására létrejött megállapodásnak négy kulcsfontosságú kérdést kell megvitatni: az urándúsítás szintjét, a rakétakészletek csökkentését, a felhalmozott nukleáris anyagok kezelését, valamint az Irán-párti csoportok közel-keleti fellépését – írta meg a Lenta.ru.