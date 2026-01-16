Az Egyesült Államok kiterjesztette az Irán elleni szankciókat

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma 21 szervezetet és személyt vett fel az Irán elleni szankciós listára, amelyek a húszikat, egy Ansar Allah nevű jemeni radikális iszlamista csoportot támogatták. Erről a minisztérium hivatalos weboldalán közzétett sajtóközleményben számolt be.

Steven Witkoff: Az intézkedés az iráni kormány és a húszik közötti pénzügyi csatornákat célozza meg

„Az intézkedés az iráni kormány és a húszik közötti pénzügyi csatornákat célozza meg, és a Pénzügyminisztérium korábbi intézkedéseire épül, amelyek feladata az iráni rezsim olajvagyonának regionális terrorszervezetek finanszírozására való felhasználásának korlátozása volt” – áll a dokumentumban.

Korábban Steven Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja kijelentette, hogy a Washington és Teherán között a politikai válság megoldására létrejött megállapodásnak négy kulcsfontosságú kérdést kell megvitatni: az urándúsítás szintjét, a rakétakészletek csökkentését, a felhalmozott nukleáris anyagok kezelését, valamint az Irán-párti csoportok közel-keleti fellépését – írta meg a Lenta.ru.