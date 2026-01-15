Újabb háború közeleg?

Ankara ellenzi a katonai beavatkozást Iránban – jelentette ki a török külügyminiszter újságíróknak csütörtökön Isztambulban, utalva az ilyen jellegű amerikai fenyegetésekre.

Az Iszlám Köztársaságnak kell megoldania belső problémáit – mondta Hakan Fidan.

Iránban december vége óta tartanak a kormányellenes megmozdulások, amelyek ellen a helyi vezetés sokszor erőszakkal lép fel. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Amerikai Egyesült Államok beavatkozik a vérontás megakadályozására. Szerda este óta egyre több jele van az esetleges eszkalációnak. Ankara attól tart, hogy a zavargások és a hatalomváltás Iránban tovább rontja a térség biztonsági helyzetét, ezért Teherán és a nyugati országok párbeszédét sürgeti.

Egy magas rangú szaúdi tisztségviselő az AFP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: Szaúd-Arábia, Katar és Omán próbálta meggyőzni Trumpot arról, hogy hagyjon fel a katonai támadás tervével, ugyanis annak „rendkívül komoly következményei lennének a régióban”.

Az Arab-öböl három országa „az utolsó pillanatban intenzív diplomáciai erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzze Trump elnököt arról: adjon esélyt Iránnak jó szándéka bizonyítására”. Erőfeszítéseik arra irányultak, hogy elkerüljék az ellenőrizhetetlen helyzetet kialakulását a régióban. „Virrasztással töltött éjszaka volt ez, hogy hatástalanítsuk a további bombákat a térségben”. A felek folytatják a kommunikációt az elnyert bizalom és a pozitív légkör erősítése érdekében – közölte.

Egy másik illetékes az Arab-öböl téréségéből kijelentette: „az Iránnak küldött üzenet úgy szól, ha amerikai létesítményeket támad a régióban, az következményekkel jár a térség többi országával fenntartott kapcsolataiban is”.

Szerdán a katari al-Udeid amerikai légitámaszpont személyzetének egy részét evakuálták, és óvatosságra intették a Kuvaitban, illetve Szaúd-Arábiában működő amerikai diplomáciai képviseleteket.

Donald Trump elnök később arról számolt be: „nagyon fontos forrásokból” úgy értesült, hogy Iránban véget ért a vérontás, és nem hajtanak végre halálos ítéletet letartóztatott tüntetőkön.