Az első orosz gyártású gázszállító hajó az Északi-tengeri útvonalon hajózott az Arctic LNG 2-höz. A navigációs szezonon kívül a jégosztályú hajót egy jégtörő kíséri, és óvatosan navigál az útvonalon, megállókat beiktatva.

Miután az Alexey Kosygin LNG-tankerhajót leszállították a Szovkomflotnak a távol-keleti Zvezda hajógyárban, az Arctic LNG 2-re küldték. A hajót a legrövidebb útvonalon, az Északi-tengeri útvonalon választották ki.

A gázszállító hajó Arch7 jégosztályú, és az Arktika jégtörő kíséri, amely a Bering-szoros közelében találkozott a tankerrel. Az AIS adatai szerint a hajók valamivel több mint 120 mérföldet tettek meg a Csukcs-tengeren, és kénytelenek voltak megállni – még egy rövid távolságon is.

Ennek oka ismeretlen. Korábban hasonló, jégtörő gázszállító hajók, amelyek a Jamal LNG-t szolgálják ki, a hajózási szezonon kívül is tettek utakat az Északi-tengeri útvonalon.

Talán ezért halad óvatosan a konvoj. A Glavsevmorput jégtérképei szerint a hajók áthaladtak egy jégzónán, és közvetlenül a jégzóna előtt álltak meg. Eközben az Arktika jégtörő folytatta útját. Az Alexey Kosygin valószínűleg követi őket.

A gázszállító hajó volt az első ilyen típusú és osztályú hajó, amelyet Oroszországban, a Zvezda hajógyárban építettek.

December 29-én a Sovcomflot bejelentette, hogy egy nagy kapacitású LNG-szállítóhajó indult el a távol-keleti Bolsoj Kamen-öbölből, és megkezdte első útját az Északi-tengeri útvonalon, hogy az Arctic LNG 2 projekt részeként dolgozzon.

Az Arctic LNG 2-t kilenc LNG-szállító hajó szolgálja ki, amelyek közül csak egy rendelkezik Arch7 jégosztállyal – a Christophe de Margerie. A jóváhagyott projekt most egy újabb jégosztályú tartályhajót szerzett be. Az ilyen hajók hiánya a projektben megnehezíti az LNG exportját. Például a szomszédos Yamal LNG projektet 12 jégosztályú LNG-szállító hajó szolgálja ki. A Christophe de Margerie korábban ezek közé tartozott, amíg engedélyezték.

Az Északi-tengeri útvonalon történő hajózás leállítása nem állította meg az LNG-szállítmányokat Oroszország második sarkvidéki projektjéből, amely közvetlenül az amerikai szankciók hatálya alá tartozott. Az LNG-szállító hajók továbbra is Európán keresztül hajóztak Ázsiába.

A munkafolyamat nagyjából a következő: egy jégosztályú tartályhajó LNG-t szállít a Gydan-félszigetről egy Murmanszk közelében található tárolólétesítménybe, ahol a víz tiszta. Innen hagyományos LNG-szállító hajók juttatják el a rakományt a kínai végfelhasználókhoz.

A második sarkvidéki projekt indulását 2023 decemberére tervezték, de az Egyesült Államok egy nappal korábban szankciókat vezetett be, és a projekt egészen idén augusztusig nem talált végfelhasználókra, amikor megkezdődtek a közvetlen szállítások Kínába.

A Bloomberg szerint a szállítások azután váltak lehetővé, hogy Kína létrehozott egy rendszert az LNG rendszeres vásárlására a szankcionált projektből. A kínai hatóságok kijelöltek egy terminált Beihaiban a szankcionált rakományok fogadására – írta meg az eadaily.com.

„Egyetlen, korlátozott nemzetközi jelenléttel rendelkező kikötő kiválasztásával Peking képes lesz megvédeni gázszektorát a megtorló intézkedésektől” – jelentette az ügynökség.