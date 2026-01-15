Lehetséges az amerikai katonai beavatkozás Iránban?

Kelly Meyer, a NewsNation újságírója egy forrásra hivatkozva jelentette, hogy egy amerikai haditengerészet repülőgép-hordozó csapásmérő csoportját vezénylik a Dél-kínai-tenger felől a Közel-Keletre.

Az Egyesült Államok egy anyahajót helyez át a Dél-kínai-tengerről a Közel-Keletre. Az amerikai hadseregnek körülbelül egy hetet vesz igénybe az akció.

Irán korábban új NOTAM-ot adott ki, amelyben lezárta légterét minden járat elől, kivéve az országba tartó vagy onnan induló nemzetközi járatokat.

Január 14-én este a Reuters arról számolt be, hogy az amerikai katonai beavatkozás 24 órán belül megkezdődhet Iránban.

Egy névtelenséget kérő izraeli tisztviselő megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök valóban „döntést hozott a beavatkozásról”.

Irán arra kéri Trumpot, hogy a háború helyett a diplomáciát válassza

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter felszólította az amerikai vezetőt, hogy ne ismételje meg Washington korábbi hibáit, és a háború helyett a diplomáciát válassza:

Az üzenetem a következő: ne ismételjék meg ugyanazt a hibát, amit júniusban elkövettek. A háború és a diplomácia között a diplomácia a legjobb út, még akkor is, ha nincsenek pozitív tapasztalataink az Egyesült Államokkal.

A The Wall Street Journal szerint Szaúd-Arábia, Omán és Katar óva inti az Egyesült Államokat az Irán elleni további csapásoktól. Az országok attól tartanak, hogy Washington intézkedései megzavarhatják a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító tartályhajók működését.

Irán viszont figyelmeztette szomszédait, hogy csapást mér a területükön található amerikai katonai bázisokra az Egyesült Államok támadása esetén.

Trump bejelentette a gyilkosságok végét Iránban

Trump azt nyilatkozta, hogy értesült arról, hogy Iránban megszűntek a gyilkosságok, és hogy nincsenek tervek kivégzésekre.

Azt mondták nekünk, hogy Iránban megszűntek a gyilkosságok. Megálltak. Megállnak. És nincs terv kivégzésekre. Ezt a tájékoztatást kaptuk megbízható forrásokból. Utána fogunk nézni ennek.

Trump korábban megtorlással és súlyos intézkedésekkel fenyegetőzött, ha halálbüntetést alkalmaznak az iráni tüntetőkre.

A Fehér Ház vezetője felszólította az iráni tüntetőket, hogy folytassák tiltakozásaikat és foglalják el a kormányzati épületeket. Kijelentette, hogy az irániakat „kegyetlenül bántalmazzák”, és arra kérte őket, hogy jegyezzék meg az erőszaktevők nevét – írta meg a Lenta.ru.