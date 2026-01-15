Irán és Izrael titokban megállapodásra jutott

Irán és Izrael Oroszország közvetítésével titokban megállapodtak abban, hogy nem támadják meg egymást – jelentette a The Washington Post forrásokra hivatkozva.

„Néhány nappal azelőtt, hogy december végén kitörtek volna a tüntetések Iránban, izraeli tisztviselők Oroszországon keresztül tájékoztatták az iráni vezetőket, hogy nem támadják meg Iránt, hacsak előbb Izraelt nem támadják meg. Irán orosz csatornákon keresztül válaszolt, hogy tartózkodik a megelőző csapástól is” – írja a kiadvány, a helyzetet ismerő diplomatákra és regionális tisztviselőkre hivatkozva.

Ahogy az újság megjegyzi, Izrael és Irán levelezése, valamint Oroszország közvetítői szerepe szokatlan volt, tekintve a két közel-keleti rivális közötti ellenségeskedést, akik júniusban 12 napos háborút vívtak.

Források szerint azonban ezek a kapcsolatok Izrael azon vágyát tükrözték, hogy elkerülje, hogy az Iránnal való feszültség fokozásaként tekintsenek rá. Megjegyzendő, hogy bár az iráni tisztviselők pozitívan reagáltak Izrael kezdeményezésére, óvakodtak Izrael szándékaitól. Irán úgy vélte, hogy még ha az izraeli biztosítékok őszinték is, nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy az amerikai erők megtámadhatják Iránt – írta meg a Lenta.ru.

Korábban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne ismételje meg Washington korábbi hibáit, és a háború helyett a diplomáciát válassza. Megjegyezte, hogy a békés konfliktusrendezés sokkal jobb, és a háború feladását javasolta.