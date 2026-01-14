Trump nagyon kemény fellépést ígért, ha Irán kivégzi a tüntetőket

Donald Trump elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyon keményen fog fellépni” Iránnal szemben, ha kivégzi a tüntetőket. Emberi jogi csoportok szerint több mint 2400 kormányellenes tüntetőt öltek meg az iráni hatóságok erőszakos megtorlása során - írta meg a BBC .

A múlt héten őrizetbe vett 26 éves Erfan Soltani rokonai a BBC Persiannak elmondták, hogy szerdán kivégzik.

A Hengaw Emberjogi Szervezet képviselője a BBC-nek azt is elmondta, hogy „még soha nem láttak ilyen gyorsan ügyet mozgatni”.

A BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak nyilatkozva Trump a lehetséges kivégzésekről azt mondta: „Ha felakasztják őket, látni fognak dolgokat... Nagyon határozott lépéseket fogunk tenni, ha ilyet tesznek.”

Soltani rokona a BBC Persiannak elmondta, hogy egy iráni bíróság „rendkívül gyors eljárásban, mindössze két napon belül” halálos ítéletet szabott ki.

Awyar Shekhi, a Hengaw képviselője szerint az eset azt mutatja, hogy az iráni kormány „minden ismert taktikát bevet az emberek elnyomására és a félelemkeltésre”.

Egy iráni tisztviselő a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy 2000 ember halt meg, de a tettekért „terroristák” a felelősek.

Trump korábban azt nyilatkozta, hogy kedden este a Fehér Házban tartandó megbeszélésre készül az iráni helyzet megvitatására, és ígéretet tett arra, hogy „pontos adatokat” fog kapni a tüntetések halálos áldozatainak számáról.

Az egyesült államokbeli Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) közölte, hogy eddig 2403 tüntető, valamint 12 gyermek meggyilkolását erősítették meg az internetkimaradás ellenére. A csoport közlése szerint közel 150, a kormányhoz kötődő ember is életét vesztette.