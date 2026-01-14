Iránban az első tüntetők kivégzésével fenyegetnek

A vádhatóság szerint az iráni hatóságok halálbüntetést szabnak ki néhány, a legutóbbi tüntetések során letartóztatott „zavaró tényezőre”. Az iszlám saría törvények szerint ez olyan bűncselekmény, amely Iránban halálbüntetéssel büntetendő.

Teheránban több tízezren vettek a részt a tüntetéseken, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is

Az iráni rezsim szerdán kivégzi azt a tüntetőt, aki állítólag részt vett a nemzetet megrázó tüntetésekben – állítják jogvédő szervezetek, számol be az Independent.

A fardisi lakos Erfan Soltani lehet az első személy, akit halálra ítélnek az elmúlt két hétben az országot megrázó tüntetéseken való részvétele miatt.

A 26 éves Soltani urat mindössze hat nappal ezelőtt otthonában tartóztatták le, és a norvég NGO Hengaw Emberi Jogi Szervezet szerint a rendszer szigorítja a brutális fellépést a másként gondolkodók ellen, ezért szerdán halálbüntetésre ítélték.

Irán brutálisan lép fel a tüntetők ellen – több mint 6000 halott

Iránban a hatóságok jelenleg brutálisan lépnek fel a több mint két hete a rossz gazdasági helyzet miatt kirobbant tüntetéshullám ellen. Az Iran Human Rights (IHR) emberi jogi szervezet szerint legalább 648 embert öltek meg, egyes becslések szerint a halálesetek száma meghaladja a 6000-et. Az iráni állami média arról számolt be, hogy több tucat biztonsági erő tagját ölték meg a tüntetők.

Az IHR emberi jogi szervezet adatai szerint tavaly legalább 1500 embert végeztek ki. Az emberi jogi szervezetek szerint csak Kínában végeznek ki több embert, mint Iránban.