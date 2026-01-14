A tüntetők sorsa a kivégzés?

Teheránban több tízezren vettek a részt a tüntetéseken, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is

„Ha el akarjuk végezni a munkát, most kell megtenni; ha cselekedni akarunk, gyorsan kell” - jelentette ki az iráni állami televízió weboldalán közzétett nyilatkozatában Golámhosszein Mohszen Ezsei. Ellátogatott egy tüntetőket is fogva tartó börtönbe, és ott figyelmeztetett: ha az igazságügyi hatóságok hónapokat késlekednek, „nem lesz ugyanaz a hatás”. „Ha valaki felgyújt egy embert és lefejezi, majd elégeti a testét, akkor bizony mielőbb munkához kell látnunk” - szögezte le. Iráni hírügynökségek úgy tudják, Ezsei mintegy öt órát töltött a büntetésvégrehajtási intézetben, tanulmányozta az őrizetbe vettek aktáit, majd leszögezte, hogy az eljárásoknak nyilvánosaknak kell lenniük.

Hosszein Rahimi igazságügy-miniszter a kormány szerdai ülését követően kijelentette, hogy „a tüntetések idején őrizetbe vett emberek kétségkívül bűnösök, hiszen már önmagában a részvétel is bűncselekménynek minősül, mert illegális felhívásra történt”. Szavait magyarázva hozzátette, hogy az első tüntetőket, azokat a kereskedőket, akik Teheránban vonultak utcára, nem vették őrizetbe, de múlt csütörtök óta, amikor a néhai sah Egyesült Államokban élő fia, Reza Pahlavi tömegtüntetésekre szólította fel az irániakat, már „nem tüntetésekről, hanem egy totálisnak ígérkező polgárháborúról van szó, ami ellen keményen fel fog lépni az igazságszolgáltatás”. Hozzátette, hogy „nem lesz elnézés azokkal a terroristákkal szemben, akik részt vettek a rongálásokban és a gyilkosságokban”.

Abbász Aragcsi külügyminiszter szerdán arról írt, hogy Izrael háborúba akarja rángatni az Egyesült Államokat országával szemben. Azt írta az X-en: Izrael mindig ezt tette, de titokban, most azonban nyíltan teszi. Bejegyzésével arra reagált, hogy az izraeli kormányhoz közel álló Channel 14 tévé egy izraeli újságíró közösségi médiás posztja alapján azt jelentette kedden: feltehetően külföldi hatalmak látnak el fegyverrel iráni tüntetőket. Sem az újságíró, sem a tévé nem közölte, hogy ezt mire alapozzák.

„(Donald) Trump (amerikai elnöknek) - ha véget akar vetni a gyilkosságoknak - akkor pontosan tudnia kell, hogy hol kezdje el ezt a munkát. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ki áll emögött” - írta az iráni külügyminiszter.

Holly Dagres, a washingtoni székhelyű Atlantic Council Irán-szakértője „nagyon felelőtlennek” nevezte a Channel 14 jelentését. „Amint várható volt, az Iszlám Köztársaság egy izraeli újságíró vádaskodását felhasználva erősíti fel azt a hamis narratíváját, hogy az iráni tüntetők izraeli, illetve amerikai ügynökök” - írta szintén az X-en.

Az amerikai külügyminisztérium az X-en közzétett, perzsa nyelvű bejegyzésében figyelmeztetett, hogy egy 26 éves, Erfan Szoltáni nevű tüntetőt az iráni hatóságok máris halálra ítéltek, és akár már szerdán kivégezhetik. A tárca hozzátette, hogy már több mint 10 600 őrizetbe vétel történt.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet szerdai közlése szerint eddig több mint 2400 halálos áldozata van a tüntetéseknek, de ezt az információt egyelőre nem lehet független forrásból megerősíteni.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet az iráni egészségügyi és az oktatási minisztérium forrásaira, valamint a hozzá eljutott információkra hivatkozva - amelyek „igazolják a tiltakozások hevességét és kiterjedtségét, valamint tanúvallomásokat tartalmaznak” - szerdán azt közölte, hogy a megmozdulások kezdete óta legkevesebb 3428 tüntető vesztette életét, és több mint 10 ezer embert vettek őrizetbe a hatóságok.