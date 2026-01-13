Újabb három ország szolidáris a tüntetőkkel

A német külügyminisztérium kedden bekérette az iráni nagykövetet, egyúttal felszólította a teheráni vezetést, hagyjon fel a tüntetők ellen alkalmazott erőszakkal.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője arra figyelmeztetett, hogy Teherán nem hátrál meg a szabotőrök elől

„Sokkoló az iráni rezsimnek a saját állampolgáraival szemben tanúsított viselkedése” – szögezték le a német külügyi tárca részéről az X-en az iráni hatóságoknak a kormányellenes tüntetők elleni véres fellépésével kapcsolatban.

Az Egyesült Királyság szintén bekérette Irán londoni nagykövetét, Yvette Cooper brit külügyminiszter pedig arra figyelmeztetett, hogy az iráni kormánynak a tüntetők ellen az utóbbi hetekben tanúsított viselkedése vélhetően „sokkal rosszabb annál, amiről tudni lehet”. Hozzátette, hogy hétfőn iráni kollégájának, Abbász Aragcsinak is kifejezte hazája álláspontját az ügyben. Azt vetette továbbá Teherán szemére, hogy „tovább házal a kívülről irányított tüntetésekről szóló meséivel”, miközben a tiltakozókat terroristának állítja be, valamint további szankciókat helyezett kilátásba a síita ország ellen.

Más nyugat-európai országok, köztük Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Finnország, Portugália és Belgium is bejelentette az elmúlt órákban, hogy bekérették külügyminisztériumukba Irán ottani nagykövetét.

Iránban december végén robbantak ki a kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, és egyre nagyobb méreteket öltenek. Az ENSZ emberi jogi hivatala kedden több százra, egy iráni illetékes pedig már mintegy kétezerre tette a halálos áldozatok számát, beleértve a biztonsági erőkhöz tartozókat is. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy Teherán „nem hátrál meg a szabotőrök elől”.

Az olasz külügyminisztérium is bekérette az iráni nagykövetet

A párbeszéd „nem jelenti azt, hogy passzívan elfogadjuk annak látványát, amikor egy rezsim erőszakkal elnyomja állampolgárait” – hangoztatta Antonio Tajani olasz külügyminiszter római közleményében, amellyel bejelentette, hogy bekérette a külügyminisztériumba Irán olaszországi nagykövetét kedd délután.

Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy Iránban nők és férfiak az utcákon, tereken küzdenek igazukért, amiért magas vérdíjjal, szenvedéssel, börtönnel és kínoztatással fizetnek meg.

„Mindez teljesen elfogadhatatlan. (...) Ezért kérettem be a külügyminisztériumba Irán olaszországi nagykövetét” – írta az olasz diplomácia vezetője.

Róma központjában az iráni lakosságot támogató megmozdulást rendeztek az országban élő iráni közösség tagjai kedden. A magasba tartott táblákon a „Szabadságot Iránnak!” felirat volt olvasható.