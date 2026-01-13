2026. január 14., szerda

Huszonöt százalékos vámmal terheli az Iránnal kereskedő országok termékeit

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 10:50
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke hétfőn bejelentette, hogy minden olyan ország, amely üzleti kapcsolatot ápol Iránnal, 25 százalékos vámot fizet az Egyesült Államokkal folytatott üzleti tevékenységére. Kína máris bírálta a bejelentést.

Trump újabb adókkal sújt, Kína máris bírálta a bejelentést
Fotó: AFP/Mandel Ngan

Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „azonnali hatállyal minden ország, amely üzleti kapcsolatot tart fenn az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámot fizet az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott minden üzleti tevékenységére.”

Az OPEC-tag Iránt évek óta súlyos szankciókkal sújtja Washington. Olajának nagy részét Kínába exportálja, fő kereskedelmi partnerei között van Törökország, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és India.

A washingtoni kínai nagykövetség bírálta Donald Trump bejelentését, és jelezte, hogy Kína „minden szükséges intézkedést” megtesz érdekei védelme érdekében, és ellenez „bármilyen jogellenes egyoldalú szankciót”.

A washingtoni kínai nagykövetség szóvivője az X-en közölte, hogy „a vámháborúknak és a kereskedelmi háborúknak nincsenek győztesei, a kényszer és a nyomásgyakorlás pedig nem oldhatja meg a problémákat.”

