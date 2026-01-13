Trump: 25 százalékos védővám jön az Iránnal üzletelő országok ellen

25 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államok minden olyan ország árujára, amely üzleti tevékenységet folytat Iránnal – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A döntés célja a teheráni rezsim pénzügyi ellehetetlenítése a hetek óta tartó, véresen levert kormányellenes tüntetések árnyékában.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon tette közzé a döntést, hangsúlyozva, hogy az intézkedés azonnal életbe lép. Trump világossá tette: aki az Iszlám Köztársasággal üzletel, annak fizetnie kell, ha az Egyesült Államok piacára akar lépni.

„Irán a szabadság felé tekint, talán jobban, mint valaha. Az Egyesült Államok készen áll a segítségre” – fogalmazott korábban Trump, aki katonai beavatkozással is fenyegetőzött a tüntetők elleni erőszak miatt.

A tiltakozások 2025. december 28-án robbantak ki, miután az iráni riál árfolyama összeomlott, és az infláció elszabadult. A kezdeti gazdasági demonstrációk hamar rendszerellenes megmozdulásokká váltak, a tömeg Ali Hámenei legfelsőbb vezető távozását követeli.

A hatóságok brutális választ adtak: a HRANA emberi jogi szervezet január 11-ig 544 halálos áldozatot regisztrált, míg az Iran International független hírportál értesülései szerint 48 óra alatt legalább kétezer tüntetőt öltek meg - írja a KarpátHír.