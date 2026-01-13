Teherán szerint 2000 ember halt meg a tüntetésekben

A szám jelentősen magasabb a korábbi becsléseknél, és a tüntetők elleni erőszak miatt növekvő aggodalmak közepette jelent meg.

Teheránban több tízezren vettek a részt a tüntetéseken, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is

Körülbelül 2000 ember halt meg az Iránban végrehajtott kegyetlen tüntetés-ellenes fellépés során, állítják a hatóságok, miközben Donald Trump katonai fellépést fontolgat Teherán ellen.

Egy iráni tisztviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a szám magában foglalja a biztonsági személyzetet is, miközben az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Turk „borzalmasnak” nevezte az országban zajló erőszakot.

A számot független források nem erősítették meg, de jelentősen magasabb, mint az aktivisták által kedden jelentett 646 haláleset. Az internet leállása miatt az országból érkező információk szűkösek.

Trump új szankciókat rendelt el az Iránnal üzletelő országok ellen, kijelentve, hogy minden ország, amely üzleti kapcsolatban áll Iránnal, „azonnali hatállyal” 25 százalékos amerikai vámokkal szembesül.

Eközben az amerikai állampolgároknak el kell hagyniuk Iránt az esetleges amerikai katonai fellépés előtt.

Washington virtuális teheráni nagykövetsége közölte, hogy az országban tartózkodó amerikaiaknak „azonnal el kell hagyniuk Iránt”, és olyan tervet kell készíteniük, „amely nem támaszkodik az amerikai kormány segítségére”. Azok, akik nem tudnak elmenni, keressenek „biztonságos helyet” és „tartsák magukat háttérben”.