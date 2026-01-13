Irán nem akar háborút, de felkészült rá

Irán nem akar háborút, de jobban felkészült a nyílt konfliktusra, mint a tavalyi 12 napos háború Izrael ellen idején – idézte Abbasz Aragcsi külügyminisztert az Orosz Hírek .

Abbasz Aragcsi iráni külügyér: Irán nem akar háborút, de jobban felkészült a nyílt konfliktusra, mint a tavalyi 12 napos háború Izrael ellen idején

„Nem akarunk háborút, de felkészültünk rá, és még jobban felkészültünk, mint a tavalyi 12 napos háború előtt” – mondta Aragcsi teheráni diplomáciai találkozón.

„Készen állunk a tárgyalásokra is, de csak olyanokra, amelyek tisztességesek, becsületesek, egyenlő pozícióból folynak, kölcsönös tiszteleten alapulnak és a kölcsönös érdekeket tartják szem előtt” – mondta, hozzátéve, hogy a tárgyalásoknak jóhiszeműeknek kell lenniük, és „nem parancsok és diktátumok” formájában kell zajlaniuk.

A zavargások, amelyek december végén kezdődtek az iráni rial hirtelen leértékelődése és a szankcionált ország megélhetési válsága miatti tiltakozásokként, gyorsan több városra is átterjedtek, és az utóbbi évek legsúlyosabb országos zavargásaivá eszkalálódtak.

A tüntetők között lévő izraeli finanszírozású terroristák több tucat mecsetet, orvosi, közigazgatási és egyéb épületet felgyújtottak, és „ISIS-szerű erőszakos cselekmények” során több száz civilt és biztonsági személyzetet megöltek a hatóságok szerint.

Aragcsi szerint az Egyesült Államok és Izrael nagy szerepet játszott a zavargások megszervezésében. Teherán hangfelvételeket készített azokról a parancsokról, amelyeket a tömegben lévő fegyveres ügynökök kaptak, hogy tüzeljenek a tüntetőkre, a járókelőkre és a biztonsági erők tagjaira – mondta a diplomata.

A feszültség Teherán, Washington és Nyugat-Jeruzsálem között tavaly nyár óta magas szinten marad, amikor az Egyesült Államok csatlakozott Izraelhez az Iszlám Köztársaság ellen indított provokáció nélküli támadásban, és bombázta Irán legfontosabb nukleáris létesítményeit. Trump azzal érvelt, hogy a támadás megakadályozta az ország nukleáris fegyver fejlesztését – ezt Teherán tagadta.

Vasárnap az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak utalt arra, hogy kormánya fontolgatja az Iránban a beavatkozást, de megjegyezte, hogy az Iszlám Köztársaság tárgyalási szándékát jelezte.